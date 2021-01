Grensblokkade bij Eede op 20 maart (foto: Ronald de Croock)

Eerst even terug naar 2020. Het jaar waarin Nederlandse burgemeesters regelmatig werden verrast door hun Vlaamse collega's met plotselinge grensafsluitingen of -openingen. En de regels over wat wel en niet mag over de grens, regelmatig onduidelijkheid vormden of werden opgerekt. Vlamingen die onder 'noodzakelijk winkelen' ook meubels shoppen in Hulst schaarden, Nederlanders die kerstinkopen deden in Antwerpen en mocht je nu wel of niet tanken in België?

Overigens is die onduidelijkheid er soms ook bínnen de landsgrenzen. Zo werden de Belgen vorige week ineens verrast toen bleek dat hun lockdown stilzwijgend met zes weken verlengd was. "Het stond ergens weggemoffeld in een hoekje van de Staatscourant", zegt Evert van Wijk, gespecialiseerd in de verschillen tussen Nederland en België. "Voor Nederlanders ondenkbaar dat zo'n belangrijke beslissing niet gecommuniceerd wordt."

Conclusie: België en Nederland zijn totaal verschillend

In het kort komt het hierop neer: "We zijn buurlanden, maar daar houdt het mee op. Er zijn geen overeenkomsten, er zijn geen twee landen in Europa die zo van elkaar verschillen als België en Nederland", zegt Van Wijk.

Hij kan daar tal van redenen voor opnoemen. Het ligt deels in onze historie. "België is lang overheerst geweest, Nederland is altijd een vrije natie geweest." Waar Belgen respect hebben voor de hiërarchie, vragen Nederlanders: "Waarom? Waarom moeten we zo'n avondklok?"

"Dat we verschillend zijn is niet erg," vindt Van Wijk, "maar je moet het je wel realiseren." Wat we kunnen doen? "Je moet je op een gelijkwaardige manier opstellen."

