Familie tovert woning om tot duurzaam paleisje: 'Door goedkope lening hebben we straks nul op de meter'

Particulieren kunnen bij het Nationaal Warmtefonds maximaal 65.000 euro lenen. Omdat het fonds geen winstoogmerk heeft, kunnen de leningen worden aangeboden tegen een gunstig tarief. Doordat de provincie 700.000 euro heeft vrijgemaakt om de lening nog aantrekkelijker te maken, gaat daar in Zeeland nog een half procent vanaf.

Dat de Provincie Zeeland extra subsidie geeft was voor ons een extra stimulans. " Claudia van de Ketterij, bewoner

Toen de familie Van de Ketterij vorig jaar hun huis kocht, wisten ze dat er nog wel het één en ander aan moest gebeuren. "Ook op het gebied van verduurzaming wilden we een aantal maatregelen treffen", vertelt Claudia van de Ketterij. "Op de bovenverdieping moesten alle kozijnen sowieso worden vervangen, omdat de ramen niet meer goed open en dicht gingen en er zat nog enkel glas in."

Aantrekkelijke rente

Ze wilden ook graag zonnepanelen en via internet kwamen ze in contact met het Nationaal Warmtefonds. "We lazen dat we via de energiebespaarlening ook geld konden lenen tegen een aantrekkelijke rente. En omdat ons spaargeld op begon te raken, was dit een optie die we wilden overwegen. We hebben 25.000 euro geleend tegen een rentetarief van 1,4 procent met een looptijd van tien jaar. Door die lening kunnen we straks hopelijk naar nul op de meter en levert het zelfs wat op."

De kozijnen zijn al vernieuwd (foto: Omroep Zeeland)

Boven zijn de ramen al vervangen door kunststof kozijnen. "De komende periode komt de benedenverdieping aan bod", vertelt Claudia. "We hebben besloten het geld te gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen en dit te combineren met de vervanging van een aantal ramen en de buitendeuren. Deze worden van kunststof en krijgen HR++ glas."

Aardgasvrij

De rest wordt gebruikt om de vloer te isoleren met elektrische vloerverwarming en een nieuwe keuken met elektrisch koken. Het doel is om uiteindelijk aardgasvrij te worden. "Daarvoor willen we volgend jaar onze cv-ketel vervangen door een warmwaterboiler", aldus Claudia.

