Corona in Zeeland: vier doden in één dag

(foto: Omroep Zeeland)

Wat besmettingen betreft laat Zeeland een dalende trend zien. De zevendagenlijn gaat in onze provincie al voor de vijfde achtereenvolgende dag omlaag. Door iedere dag alleen te kijken naar het totaal van de afgelopen zeven dagen voorkom je dat je naar incidentele pieken of dalen kijkt. Bijvoorbeeld omdat er op een zondag minder geadministreerd wordt.

Per regio

Onderstaande grafiek laat de zevendagenlijn van de vier Zeeuwse regio's zien.

Maar ook het etmaalcijfer gaat in Zeeland omlaag. Er zijn in het laatste etmaal (van 10.00 uur 's morgens van de vorige dag tot 10.00 uur van de dag die in de kolomkop vermeld staat) 84 nieuwe besmettingen genoteerd, 37 minder dan een etmaal eerder. In Vlissingen (17) en Middelburg (13) is de situatie het ernstigst.

Per gemeente

Gemeente do 14 jan vr 15 jan za 16 jan zo 17 jan ma 18 jan Borsele 10 15 8 6 6 Goes 13 12 11 12 5 Hulst 21 6 5 8 9 Kapelle 4 6 1 1 4 Middelburg 16 18 21 17 13 Noord-Beveland 2 2 2 0 2 Reimerswaal 25 27 20 14 9 Schouwen-Duiveland 2 10 6 9 1 Sluis 7 2 4 7 1 Terneuzen 11 22 25 15 10 Tholen 5 4 8 5 5 Veere 7 8 5 6 2 Vlissingen 21 8 12 21 17 totaal Zeeland 144 140 128 121 84

De bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de registratie door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat instituut registreerde in het laatste etmaal vier ziekenhuisopnames in de gemeente Borsele. Drie inwoners van Middelburg, Goes en Vlissingen moesten eveneens met corona worden opgenomen. Verder gaat het om twee inwoners van Hulst, Reimerswaal en Veere en om één inwoner van Schouwen-Duiveland en één van Sluis.

Achterstallige registratie

Navraag bij de Zeeuwse ziekenhuizen leert dat er geen sprake is van een grote toename van het aantal opgenomen patiënten in één dag. Het lijkt er dus op dat het gaat om achterstallige registratie bij het RIVM. Dat was eerder ook het geval, op vrijdag 8 januari meldde het RIVM op één dag 24 ziekenhuisopnames, terwijl die in werkelijkheid verspreid over de voorgaande periode hadden plaatsgevonden.

