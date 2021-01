Bevrijdingsfestival gaat de theaters in, corona vraagt om nieuwe opzet

Dit jaar geen overvol Bellamypark in Vlissingen, het Bevrijdingsfestival verhuist naar het theater (foto: Omroep Zeeland )

"Het Bevrijdingsfestival gaat om het samen vieren en delen van de vrijheid, maar vooral ook over het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dit besef is urgenter dan ooit", geeft Onno Bakker van organisatie Cultuurwerf aan. Daarom zet hij alles op alles om het festival dit jaar wel door te laten gaan. Vorig jaar ging het festival vanwege corona niet door.

Bakker geeft hiermee gehoor aan de oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om al het mogelijke in het werk te stellen om dit jaar wel een feestelijke Bevrijdingsdag te kunnen vieren. Omdat het er volgens de organisatie nog niet naar uitziet dat op 5 mei het Bellamypark weer overladen kan worden met publiek, komt er een aangepaste versie.

'Live' publiek in bioscoop en theaters

De nieuwe opzet gaat uit van een programma met 'live' publiek in bioscoop en theater CineCity in Vlissingen, het Scheldetheater in Terneuzen, theater De Mythe in Goes en de Schouwburg in Middelburg. Ook wordt een interactief programma gestreamd dat voor iedereen te volgen is.

Bakker is ervan overtuigd dat de aangepaste versie een gedenkwaardige editie wordt: "Zeker anders dan normaal, maar met dezelfde intentie." Het is nog niet zeker of alle Zeeuwse gemeenten meedoen, de aanvraag ligt nu bij de betreffende gemeentes.