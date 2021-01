Alles dicht in Oostenrijk, maar Evelien heeft wel veel sneeuw

Sneeuw bij Evelien Thielen (foto: Evelien Thielen)

"Ze zijn ontzettend bang voor de Britse variant. Daarom is alles gesloten en moeten we met FFP2-maskers (medische mondmaskers) gaan lopen. De scholen laten ze vanaf 15 februari, na de krokusvakantie, gefaseerd opengaan", vertelt de geboren Vlissingse in Zeeland komt thuis.

Zeeuw in het buitenland Evelien Thielen over de coronasituatie in Oostenrijk

Van het wintersportseizoen, de liefde waar Evelien Zeeland voor heeft verlaten, komt dit jaar niks terecht. "De horeca blijft zeker tot eind februari dicht, en misschien wel tot Pasen."

Toch kan Evelien wel genieten. "Kennissen in Zeeland stuurde n afgelopen zaterdag foto's van de sneeuw. Toen heb ik wat foto's terug gestuurd." In Oostenrijk is de afgelopen dagen een meter sneeuw gevallen.

Sneeuw bij Evelien Thielen (foto: Evelien Thielen)