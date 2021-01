Wie wil een van deze 200 perenbomen adopteren?

Net buiten Baarland staan ze in rijen opgesteld. Links liggen een paar kleine moestuinen en rechts kijk je uit over de polder. En als het aan Miranda van Gigch ligt, zitten deze zomer de eerste mensen al onder 'hun' perenboom te genieten van de rust, het uitzicht en natuurlijk van de peren.

De adoptie van een boom kost zestig euro per jaar. Maar in ruil daarvoor krijgen de adoptanten, behalve de oogst, wel wat terug. "Je krijgt er een picknick voor in het voorjaar", vertelt Miranda. "Met een hapje, een drankje en lekker wat gezelligheid. Beetje muziek erbij." Terwijl ze het vertelt, droomt ze er al bijna van weg. Maar behalve deze picknick wordt in de oogstmaand september ook nog wat gedaan. "Dan kunnen de mensen een heel weekend komen plukken en zorgen wij voor de koffie en thee."

Bejaarde bomen

Ondanks de bejaarde leeftijd van de perenbomen, leveren ze na tachtig jaar nog veel peren op. "Heel veel zelfs en daarom wil ik ze ook laten adopteren", zegt Miranda. "In de afgelopen twee jaar mochten mensen gratis komen plukken, maar toen kwamen er alsnog heel veel peren op de grond terecht. Omdat ze niet werden geplukt. En dat vind ik zonde." Door de bomen ter adoptie af te staan, hoopt ze dat de peren voortaan een goede bestemming krijgen.

Ze is tot dusver niet ontevreden over de interesse bij mensen om een boom te adopteren. Inmiddels zijn er al drie stellen die een boom hebben geadopteerd. In principe mag je zelf een boom uitkiezen om te adopteren. "Maar gaandeweg wordt dat wel lastiger."

Miranda hoopt dat haar plan een succes is en dat ze de picknickmiddagen over meerdere dagen moet gaan spreiden, omdat ze niet allemaal tegelijkertijd in de boomgaard passen. "En natuurlijk dat het hier echt gezellig is en mensen genieten van hun perenboom."