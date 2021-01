PvdA en PVV willen 'referendum-light' over de Ter-neuzen

Zo moet het eruit gaan zien (foto: Gemeente Terneuzen)

Het plan voor het kunstwerk werd eind vorig jaar gepresenteerd. Het moet de stad en gemeente met een knipoog van positieve aandacht gaan voorzien. De bedoeling is dat toeristen op de foto gaan met het kunstwerk en op die manier de stad via hun social media accounts promoten.

Maar dat positieve gevoel riep het niet direct bij iedereen op. PvdA-fractievoorzitter Laszlo van de Voorde verslikte zich in zijn koffie en citymarketeer Roeland Tameling vroeg zich diplomatiek af 'of dit nou de goede manier is', om een stad te promoten.

Referendum-light

Soortgelijke geluiden ontvingen raadsleden Johan van der Ha (PvdA) en India Zandman (PVV) ook uit hun achterban. Daarom besloten ze er een motie over in te dienen. "Zodat we er een keer over kunnen praten wat we er met z'n allen over vinden", legt Van der Ha (PvdA) uit.

Beide partijen willen een 'referendum-light'. Zij willen dat de inwoners zich via een poll op de website van de gemeente of Facebook zich uitspreken over het letterkunstwerk.

'Niet hun taak'

Het idee voor het kunstwerk is afkomstig van de Wijkraad Binnenstad. Maar volgens Zandman (PVV) is het Stadhuisplein zo'n centrale locatie "dat het de beslissingsbevoegdheid van de wijkraad overstijgt. En daar wringt de schoen ook een beetje voor ons." Daarom wil ze dat de gemeenteraad zich over de drie letters en twee neuzen uitspreekt.

Je moet juist op zulke prestige-projecten bezuinigen " India Zandman (PVV)

Daarbij vinden beide partijen het ook weggegooid geld. Naar schatting zouden de letters rond de 20.000 euro kosten. "En dat terwijl er forse bezuinigingen op ons afkomen", zegt Zandman (PVV). "Dit vinden wij niet het moment ons geld in zulke zaken te steken. Het is juist dat je op zulke prestige-projecten moet bezuinigen."

Op de foto met inulst/inhulst (foto: Gemeente Hulst)

Volgens Van der Ha (PvdA) zijn er originelere mogelijkheden om de stad en gemeente te promoten, zegt hij verwijzend naar Amsterdam, Roermond en Hulst die ook al dergelijke kunstwerken hebben of hebben gehad.

Niet glashard tegen

Maar ondanks hun reserves, durven ze zich niet glashard tegen de komst van het letterkunstwerk uit te spreken. "Zodra er een behoorlijke meerderheid is, vanuit de bevolking, om die dingen daar neer te zetten", zegt Zandman (PVV). "Ja wie zijn wij dan om te zeggen dat je het niet moet doen?"

