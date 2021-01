Burgemeester van dé coronabrandhaard van Zeeland: 'Het komt door ons gedrag'

De burgemeester van Reimerswaal: José van Egmond (foto: Gemeente Reimerswaal)

Inmiddels is Reimerswaal alweer wat gedaald op de ranglijst, naar nummer zeven, maar echt goed staat de gemeente er nog altijd niet voor, erkent ook burgemeester José van Egmond. "Het komt echt door ons gedrag", zegt ze. "We moeten ons beter aan de maatregelen houden." Want dat gebeurt klaarblijkelijk nu nog te weinig, zegt Van Egmond. "Anders zou je niet deze aantallen zien."

Niet door de kerken

In reacties onder onze artikelen en berichten op Facebook werd er al snel over gespeculeerd dat het zou komen door alle kerken in de gemeente, maar dat verwijst de burgemeester naar het rijk der fabelen. "We hebben daar samen met de GGD grondig naar gekeken en we hebben geen uitbraken kunnen herleiden naar kerken."

Wat volgens Van Egmond wél meespeelt dat zijn de familieverbanden. "Wat je ziet is dat er grote families zijn en dat er ook grote familiebedrijven zijn. Als dan iemand besmet raakt, dan raakt de hele familie, met ik zeg maar een aantal: vijf kinderen, ook besmet. En dan kan het ineens heel erg hard gaan."

Britse variant

Een andere verklaring is de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus, dat in het ziekenhuis in Goes is aangetroffen. Of anders de Zuid-Afrikaanse variant, die net over de grens in Brabant rondwaart. Maar daar kan Van Egmond weinig over zeggen. "Het enige wat ik weet is dat de GGD en het RIVM dat nu onderzoeken."

Zowel in Zeeland als in de rest van het land lopen de aantallen besmettingen de afgelopen dagen terug, toch waarschuwen deskundigen om niet te vroeg te juichen. Want de besmettelijkere varianten zullen de komende maand of maanden de overhand krijgen en zo de aantallen nieuwe besmettingen verder opdrijven. Dat zou in februari of maart voor een nieuwe piek kunnen zorgen.

Beter ons best doen

Van Egmond benadrukt dan ook nogmaals dat we met zijn allen echt beter ons best moeten doen om samen de verspreiding van het virus tegen te gaan. "Als je je ziek voelt, blijft thuis. Laat je testen. Houdt afstand. En doe dat ook écht", is de oproep aan haar eigen inwoners.

