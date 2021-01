Goedemorgen! Adopteer een peer en alle neuzen dezelfde kant op

Burgemeesters praten vandaag over de invoering van een avondklok. Dit zou mensen moeten ontmoedigen de straat op te gaan, wat helpt tegen de verspreiding van het coronavirus.

Tweehonderd perenbomen ter adoptie af (foto: Omroep Zeeland)

Peertje? Nou, eigenlijk meer een perenboom. Miranda van Gigch biedt de tachtig jaar oude bomen aan, omdat ze wil dat de peren een goede bestemming krijgen. Zelf oogsten en opeten is teveel werk voor haar alleen en daarom zoekt ze mensen die een of meerdere perenbomen willen adopteren.

In de ziekenhuizen blijft het druk met coronapatiënten. Wij praten vandaag met Peter Kamerik, verpleegkundige op de intensive care bij Adrz in Goes. Hij heeft het al maanden onverminderd druk.

De letters waar je straks mee op de foto gezet kan worden (foto: Gemeente Terneuzen)

Het plan voor de letters in Terneuzen, waarmee mensen op de foto kunnen, blijft de gemoederen bezighouden. Raadsleden Johan van der Ha (PvdA) en India Zandman (PVV) zijn er niet overdreven enthousiast over. Ze willen via een referendum-light, zodat alle neuzen in de Zeeuws-Vlaamse stad dezelfde kant op komen te staan.

(foto: Erica van Leeuwen)

Het weer

We komen nog even terug op Grey Tuesday. Je hebt het misschien al wel gemerkt: het regent vandaag flink, vanmiddag zijn er wat droge perioden. Het blijft bewolkt en het waait soms hard. Het wordt een graad of tien.