Gemeenten mogen weer even gif spuiten, maar doen het niet

Sinds het gifverbod borstelen, branden en vegen de Zeeuwse gemeenten zich suf om onkruid tegen te gaan. De milieuvriendelijke methodes zijn minder effectief, arbeidsintensiever en dus veel duurder dan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Ook is het resultaat minder goed.

Een aantal gemeenten is best tevreden

Maar er zijn onderlinge verschillen bij de gemeenten als het gaat om de tevredenheid van onkruid bestrijden zonder gif. Zo zijn Reimerswaal, Goes, Borsele, Veere, Middelburg en Vlissingen best te spreken over de resultaten van branden, borstelen, hete lucht en vegen. Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Hulst en Sluis zijn niet echt enthousiast, maar vinden dat het redelijk gaat. Tholen, Kapelle en Terneuzen zijn ronduit ontevreden met het resultaat..

Verleiding

Wethouder Jon Herselman van de gemeente Kapelle vertelt dat de verleiding groot was om de gifspuit weer te pakken na de uitspraak van de rechter in november. "De verleiding was er. Het resultaat van die spuit was gewoon prima en het was een stuk goedkoper. Tot 2016 waren we als gemeente 60.000 euro per jaar kwijt aan onkruidbestrijding, nu is dat 1,5 ton."

Herselman heeft altijd gedacht dat de markt wel met een goed alternatief zou komen voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. "Maar we zijn nu vijf jaar verder en het is er niet gekomen."

Enkele gemeenten overwegen om 'heel misschien' en 'heel beperkt' weer gif te gebruiken zo lang dat mag, maar gemeenten gaan dus niet massaal terug naar de ouderwetse bestrijdingsmiddelen. Herselman: "We denken dat het tijdelijk is dat het mag. Als overheid heb je ook de taak om het goede voorbeeld te geven. Het is niet voor niks dat het verboden is. Het is schadelijk voor de volksgezondheid."

Het kabinet heeft al aangegeven de wet zo snel mogelijk aan te passen, zodat het verbod alsnog geldt. Naar verwachting is dat in het voorjaar van 2022 een feit.

Onkruid omarmen

De gemeente Kapelle is door het onkruid op straat wel gaan nadenken over alternatieven bij bouwwerkzaamheden. "In een wijk aan de noordkant van Wemeldinge gaan we binnenkort de straten herinrichten. We kiezen bewust voor een meer open structuur van de wegen wat betekent dat het groen er al heel snel door gaat komen. Daar zullen ze niet gaan klagen over onkruid, dat hoort er dan bij."

Dat we onkruid in het straatbeeld moeten omarmen vindt de wethouder wat te zwaar aangezet, maar we moeten het wel gaan accepteren. "Het is lastig om dat te zeggen, maar zo is het wel."