Op de IC blijft het aanhoudend druk: 'Het is de hele tijd tjokvol'

Ook vandaag liggen er vijf patiënten op de IC in ziekenhuis Adrz in Goes. De helft van de afdeling is met een rode lijn op de vloer gemarkeerd, daarachter moeten verpleegkundigen zich aankleden met beschermde schorten, kapjes, mondmaskers en handschoenen. In ziekenhuis ZorgSaam liggen vier coronapatiënten op de IC, al net zo zorgvuldig afgeschermd.

Het aan- en uitkleden is al normaal geworden. "Soms kleden we ons wel twintig of dertig keer om", vertelt IC-verpleegkundige Peter Kamerik. En aan de zorg voor de ernstig zieke coronapatiënten is de afdeling inmiddels ook gewend. Al blijft het confronterend dat patiënten lang opgenomen zijn en de ziekte een grillig verloop heeft.

We hebben een aantal heel jonge patiënten gehad, twintig-plus, dertig-plus, dat is heel confronterend." Peter Kamerik, IC-verpleegkundige

Het zijn niet alleen oudere patiënten die met een ernstige corona-infectie op de IC belanden. "We hebben een aantal heel jonge patiënten gehad, twintig-plus, dertig-plus, patiënten van mijn leeftijd, dat is wel confronterend", zegt verpleegkundige Kamerik. "En we hebben patiënten gehad die maar iets ouder zijn en toch zijn overleden."

Grafiek patiënten corona IC tweede golf (foto: Omroep Zeeland)

Collega's van andere afdelingen worden tijdelijk ook ingezet op de IC, zoals OK-verpleegkundige Eva Posthumus, al is tijdelijk inmiddels al tien maanden. "Het aantal operaties is afgeschaald en daarom kan ik nu hier worden ingeroosterd", vertelt zij.

Verpleegkundigen van OK op de IC

Ook verpleegkundigen van de afdeling anesthesie en van de verkoeverkamer werken nu op de IC en op de corona-verpleegafdelingen. "Het is fijn dat je wat kunt betekenen en dat je er samen voor gaat", zegt Posthumus.

De extra hulp is zeer welkom, vanwege de aanhoudende drukte en het voortdurende aan- en uitkleden. "We gaan er allemaal nog vol voor, maar je merkt wel dat als je weer een dag op je werk komt en het ligt tjokkie-vol - en dat is het altijd wel - dat kost veel energie, we hebben het wel gehad", vertelt IC-verpleegkundige Peter Kamerik. "Maar dat is geen optie, we gaan gewoon door!"

OK-verpleegkundige Eva Posthumus werkt tijdelijk ook op de IC (foto: Omroep Zeeland)

Als de nood weer aan de man komt, kan de afdeling het aantal IC-bedden opschalen. Op het hoogtepunt van de eerste golf, in april vorig jaar, lagen er veertien coronapatiënten op de IC in Goes en negen in ziekenhuis ZorgSaam. Het zette het ziekenhuis op zijn kop, operaties moesten ingrijpend worden afgeschaald, afdelingen werden omgebouwd tot IC.

Zorgen om Britse variant

Die drukte hopen ze niet weer mee te maken. Maar de opkomst van de Britse mutant geeft reden tot zorg. "We hopen dat we de dans ontspringen", zegt Eva Posthumus. De cijfers worden nauwlettend in de gaten gehouden. "De cijfers lopen op, ja...", zegt Peter Kamerik, "de regio blijft heel alert om dat te kunnen opvangen."

Sinds het begin van de coronapandemie zijn in de Zeeuwse ziekenhuizen negentig mensen overleden aan het virus. Peter Kamerik: "Het overgrote deel zien we de afdeling verlaten, dus dat is iets waar we ons aan vast houden."