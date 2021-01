'Met deze tasjes brengen we de praktijklessen bij de leerlingen thuis'

De school heeft zo'n 120 linnen tasjes rondgebracht die gevuld zijn met benodigdheden voor de praktijklessen. Zo zitten er bijvoorbeeld potloden, kleurplaten, een bouwpakket en alle ingrediënten voor het recept 'drie in de pan' in de tassen. Nadat de leerlingen de tassen hebben ontvangen, geven de docenten online les waarin ze uitleggen wat er met de inhoud van de tas moet gebeuren.

Britt en Maud ontvingen vandaag een praktijktas (foto: Omroep Zeeland)

Docent Paul Reinieren geeft les op Het Bolwerk en heeft vandaag samen met collega's de tassen bij de scholieren thuis afgeleverd. Hij legt uit waarom de school de pakketten heeft rondgebracht: "Gelukkig hebben we veel mogelijkheden om online les te geven door bijvoorbeeld filmpjes te maken of challenges te verzinnen. Toch misten we de link met de praktijk een beetje. Daarom hebben we een pakket samengesteld zodat de leerlingen thuis met hun handen aan het werk kunnen."

Verrassing

De zussen Britt en Maud ontvingen vandaag een praktijktas: "We wisten dat we een tas zouden krijgen, maar het was nog een verrassing wat er precies in de tas zou zitten", legt Britt uit. De meiden moeten een foto maken van het resultaat wanneer ze een opdracht uit de tas hebben voltooid: "Ik heb echt zin om met de tas aan de slag te gaan!", vertelt Maud enthousiast.