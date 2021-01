Zorgen over gebrek aan opvolging boerenbedrijven

Oogsten bij zonsondergang in Borssele (foto: Piet Grim)

Ondanks die cijfers, zullen een hoop provincies jaloers op Zeeland zijn. Alleen in Friesland en Flevoland wordt vaker opvolging voor een akkerbouwbedrijf gevonden, is te zien in de cijfers van het CBS. Baecke wil die cijfers wel iets nuanceren, volgens hem klinkt het allemaal iets erger dan dat het is. "Alle bedrijven zijn hierin meegenomen, ook bedrijven die lang geleden de keuze hebben gemaakt dat dit de laatste generatie is. Zelfs hobby-ondernemers zitten in deze groep."

Impact op toekomst

Ondanks die kanttekening, is er genoeg om zorgen over te maken. "Het is zorgelijk omdat dit impact heeft op de toekomst van het platteland, de leefbaarheid", legt Baecke uit. "De land- en tuinbouw is producent van ons voedsel. Als de voedselvoorziening in het gedrang komt, moeten we ons toch zorgen maken."

Baecke heeft zelf het boerenbedrijf van zijn vader overgenomen. "Zolang als ik me kan herinneren heb ik altijd achter mijn vader aan gelopen. Ook in het gezin gaat het altijd over het bedrijf, je wordt erbij betrokken. Dat geeft verbinding. Mijn ouders spraken altijd vol passie over het beroep en dat is aanstekelijk. Mijn zus, die geen carrière in de landbouw heeft, voelt ook verbinding met het bedrijf en de sector. Dat geef je over van de ene op de volgende generatie."

Baecke denkt dat er verschillende oorzaken zijn waarom boerenbedrijven niet meer overgenomen worden en dat heeft volgens hem niet met de passie voor het boeren te maken. "Er is geen gebrek aan plezier in het vak van boer zijn. Ik denk dat ontwikkelingen rondom de sector zich afspelen die dat plezier beperken", zegt de voorzitter.

Maatschappelijke waardering ontbreekt

"Het is de maatschappelijke waardering die er nog al eens aan ontbreekt en er zijn onterechte kritieken vanuit sommige lobbyclubs. Ik spreek boeren die ervaren dat de landbouw van alles de schuld krijgen, waar het ook over gaat. Sommige politieke partijen doen daar gretig aan mee."

Behalve het gebrek aan plezier ziet de de voorzitter dat het financieel minder aantrekkelijk wordt om boer te worden. "De verdiencapaciteit staat ook onder druk."

Voor mensen die twijfelen over de overname van een boerenbedrijf geeft Baecke advies. "Je moet het echt willen. Naast een passie voor het telen van gewassen of het houden van dieren moet je ook een stuk ondernemerschap in je hebben. Je moet van veel markten thuis zijn. Er is veel wetgeving en je moet de capaciteit hebben om dat te kunnen plaatsen in de bedrijfsvoering. Als je dat hebt, moet je ervoor gaan, want het geeft veel voldoening."