Adrz-patiënten willen massaal van afspraak af uit angst voor Britse coronavariant

Patiënten zeggen afspraak af uit angst voor Britse coronavariant (foto: Omroep Zeeland)

"Laten we het op meer dan honderd houden", zegt Sjors van Lieshout. Het exacte aantal afzeggers weet hij niet. Van Lieshout is voorzitter van het crisisbureau van het Adrz. Het ziekenhuis wilde afgelopen weekend alleen maar een waarschuwing afgeven dat de Britse variant aanwezig is en dat mensen extra waakzaam moeten zijn. Maar die waarschuwing heeft een averechts effect gehad, nu blijkt dat patiënten er angstig van worden.

'Niets zo slecht als uitgestelde zorg'

"Want niets is zo slecht als uitgestelde zorg. Die mensen hadden niet voor niks een afspraak bij ons. En die kan nog steeds veilig doorgaan", zegt Van Lieshout. "Zolang mensen zich aan de regels houden is er niks aan de hand." Het lukt het ziekenhuis over het algemeen wel om de verontruste bellers gerust te stellen, zodat de afspraak die ze hadden toch kan blijven staan.

Het Adrz heeft naar aanleiding van de recente besmettingen de maatregelen wel aangescherpt. Zo moeten patiënten zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis komen en wordt het bezoek aan patiënten beperkt. Sindsdien zijn een paar bezoekers aangesproken op het beter naleven van de regels.

Bijna iedereen weer aan het werk

Van de besmette medewerkers is het grootste deel weer aan het werk, zegt Van Lieshout. Of er sinds zaterdag nieuwe besmettingen met de Britse variant bij zijn gekomen, weet hij niet. "Daarvoor moeten we de testen doorsturen naar het lab in Rotterdam. En dat doen we niet meer', legt Van Lieshout uit. "Voor ons is de variant niet het belangrijkste, maar of ze besmet zijn met corona of niet."

Lees ook: