Lonink: geen voorstander van avondklok, maar de zorg wil het

Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, is geen voorstander van een avondklok. "Als burgemeesters vinden we dat er andere maatregelen moeten komen. Of, beter nog, dat men zich aan de geldende maatregelen houdt. Kennelijk is dat moeilijk in Nederland."

Lonink geeft aan dat de zorg nadrukkelijk vraagt om een avondklok. "Omdat als de Britse variant toeslaat, de IC's half februari bomvol zitten. Dat is geen wenselijke situatie."

Morgenmiddag is er een persconferentie van het demissionaire kabinet, waarin de nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt. Een avondklok houdt in dat je na een bepaald tijdstip, waarschijnlijk, 20.00 uur, niet meer zonder geldige reden de straat op mag. Wat precies een geldige reden is, moet de overheid nog bekendmaken.