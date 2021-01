Provincie start onderzoek naar aanpak Deltaweg, maar uitvoering wordt niet voor 2024 verwacht

Ongeluk Deltaweg ter hoogte van Wilhelminadorp (foto: HV Zeeland)

Twee maanden na de installatie van het provinciebestuur vond er op 16 augustus een groot ongeluk plaats op de Deltaweg, waarbij zestien mensen gewond raakten.

Omroep Zeeland bekeek na het genoemde ongeluk de ongelukkenkaart van Nederland; in de periode 2007 tot en met 2017 bleken er op de Deltaweg 107 verkeersongelukken te zijn gebeurd. Gevolgen: twee doden en twintig gewonden. Niet alleen de verkeersveiligheid is een probleem, ook de doorstroming op de weg tijdens piekmomenten, zoals de zomervakantie, is een aandachtspunt. Iedere zomer weer staat het verkeer er meerdere malen vast.

Voor de omliggende dorpen is de weg een hard gelag. Zo gaven de dorpsraad van Wolphaartsdijk en de Belangenvereniging van Wilhelminadorp in het najaar van 2019 aan, met het grootschalige ongeluk nog vers in het geheugen, dat de Deltaweg zo snel mogelijk verbreed moest worden.

File na kop-staartbotsing auto en motor op de Deltaweg in Goes (foto: HV Zeeland)

Nu, twee jaar later, is het dan zover dat het provinciebestuur grootschalig onderzoek wil doen naar de aanpak van de weg. Zo is het de bedoeling dat er gesprekken en, vooralsnog digitale, bijeenkomsten plaats gaan vinden om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Daar wil het bestuur het hele jaar voor gaan gebruiken. De input moet terechtkomen in een zogenaamde startnotitie.

Dat voorstel voor een plan van aanpak wordt naar verwachting begin april 2022 aangeboden aan Provinciale Staten. Dan moet ook duidelijk zijn wat de kosten worden voor het plan en wanneer er kan worden begonnen met de uitvoer ervan. Dan hangt het er daarna ook nog vanaf of er voldoende budget voor is binnen de huidige coalitieperiode, die tot 2023 loopt.

Verantwoordelijk provinciebestuurder Harry van der Maas heeft al aangegeven niet te verwachten dat dit het geval zal zijn. De kans dat er voor 2024 dus gestart kan worden met de uitvoering ervan lijkt daarmee heel erg klein te worden.

