Goedemorgen. Op weg naar de avondklok en lege winkelstraten

Vermoed wordt dat er een avondklok wordt ingesteld, tussen 20.00 en 04.00 uur. Dat houdt in dat we in die periode zonder geldige reden niet de straat op mogen. Hopelijk maakt demissionair premier Mark Rutte ook meteen bekend wat als geldige reden wordt gezien, aangezien dat tot nu toe onduidelijk is.

VRZ-voorzitter Jan Lonink (foto: Omroep Zeeland)

De meningen over een avondklok zijn verdeeld. Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, is er geen voorstander van, net als de andere voorzitters van de veiligheidsregio's in Nederland. Toch zal hij zich bij een avondklok neerleggen, "omdat de zorg daar nadrukkelijk om vraagt".

De nieuwe maatregelen zullen ongetwijfeld niet iedereen bevallen. Gisteravond was in Goes een groep van zo'n vijftig mensen bijeen om tegen de coronamaatregelen en dreigende avondklok te demonstreren. In een protestmars liep de groep van het stadskantoor naar de Grote Markt en weer terug. De demonstratie is rustig verlopen.

Een praktisch lege winkelstraat in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Zo druk als gisteravond is het al een tijdje niet meer geweest in de binnenstad van Goes. Of in ieder ander Zeeuws winkelgebied. De winkels zijn al een tijd gesloten. In ons radioprogramma De Zeeuwse Kamer praten we tussen 12.30 en 13.00 uur over de gevolgen van de lockdown voor de winkelstraten. En, wellicht verrassend, er zijn ook positieve gevolgen.

Verder wordt Joe Biden vandaag geïnaugureerd als president van de Verenigde Staten, is het de verjaardag van de Vlissingse voetballer Istvan Bakx en beginnen de Nationale Voorleesdagen.

De kerk van 's-Heer Arendskerke (foto: Leon Feskens)

Het weer:

In een zuidwestelijke luchtstroming is het de meeste tijd bewolkt en vanochtend valt er verspreid regen, maar vanmiddag is het de meeste tijd droog en kan de zon soms even doorbreken. De temperatuur ligt tussen acht en tien graden, de wind is matig tot krachtig, aan zee soms hard. Ook morgen is er veel wind, maar dan zijn er opklaringen en nog maar een paar buien.