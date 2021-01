Duidelijkere regels nodig voor loodsen vindt Onderzoeksraad voor Veiligheid

De loodsboot Pollux raakte beschadigd aan de romp en stuurhut (foto: Hans Goor)

De aanleiding voor de aanbeveling is een ernstige aanvaring tussen de Nederlandse loodskotter Pollux, vanaf deze kotter worden loodsen naar zeeschepen gebracht en opgehaald, en de Panamese bulkcarrier Nord Taurus op 21 januari 2018 in de monding van de Westerschelde. Bij de aanvaring raakten brug en romp van de Pollux beschadigd en raakten twee bemanningsleden van de Pollux lichtgewond.

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem, ging het op die dag helemaal mis en lag dat vooral aan de bemanning van de Pollux.

Letterlijk staat er in een onderzoeksrapport: "Loodsen zijn de deskundigen in het vaargebied waar ze werkzaam zijn en hebben daarmee een voorbeeldfunctie ten aanzien van de scheepvaartveiligheid. De voorbeeldfunctie ten aanzien van scheepvaartveiligheid verhield zich niet met het routinematig optreden op 21 januari 2018. Veiligheidsbarrières zijn niet in acht genomen, terwijl juist deze beroepsgroep deze maatregelen in ere moet houden."

Advies van de Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad adviseert zowel de Nederlandse als Vlaamse loodsen om gezamenlijk nadere instructies te formuleren hoe te handelen als meerdere loodsboten bij elkaar in de buurt varen tijdens het beloodsen en de naleving van deze instructies te bevorderen. De raad voegt daaraan toe dat er speciale aandacht gegeven moet worden aan situaties waarbij de loodskotter wel in de buurt is, maar niet actief is betrokken bij het beloodsingsproces.

Dat was het geval bij de aanvaring begin 2018 bij het loodsstation Steenbank. Kort daarvoor had loodsboot Perseus een loods van boord gehaald van de bulkcarrierr Nord Taurus. De grote loodskotter Pollux voer in de buurt met loodsverlichting en daarom dacht de bemanning van de bulkcarrier dat de Pollux deelnam aan de beloodsing. Maar dit was niet zo. Het gevolg was volgens de Onderzoeksraad 'een onduidelijke en risicovolle situatie die uiteindelijk leidde tot de aanvaring'.

'Bemanningen gingen uit van te veel aannames'

In het rapport merkt de Onderzoeksraad op dat de bemanningen van de betrokken schepen te veel uitgingen van aannames en verkeerde inschattingen. "Uit het onderzoek is gebleken dat er voorafgaand aan het afhalen van de loods geen specifieke afspraken zijn gemaakt omtrent het afhalen van de loods."

