Corona in riool verschuift naar het noordoosten

Bemonstering van rioolwater voor analyse van het aantal virusdeeltjes van het coronavirus (foto: ANP)

In de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Mastgat bij Bruinisse werden 923 miljoen deeltjes per aangesloten inwoner gemeten. Ter vergelijking: de piek van een week eerder was nabij 's Gravenpolder/Kapelle met 1.142 miljoen deeltjes per inwoner.

Doorsnee

Het lijkt in de laatste week omlaag te gaan met de coronavervuiling. In negen van de vijftien waterzuiveringen werd een lagere waarde gemeten dan een week eerder. De doorsnee rwzi van Zeeland (de officiële term is 'mediaan') was in de voorgaande week nog Oostburg met 218 miljoen deeltjes per inwoner. In de laatst gemeten week is het die van Tholen met 154 miljoen deeltjes.

Kaart

Bekijk op onderstaande kaart de telling van coronaresten per rwzi. Die van Westerschouwen en Retranchement komen niet op de kaart voor omdat de laatste meting daar op nul uitkwam.

Voor meer informatie over de coronacijfers van Omroep Zeeland ga naar deze pagina met de toelichting.

