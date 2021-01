'Pyromaan van Oosterland' voor vijf jaar de cel in, maar nu voor branden in Terneuzen

De rechtbank in Den Bosch (foto: ANP)

Volgens het hof is de man schuldig aan twee brandstichtingen, een poging tot brandstichting en een vernieling met behulp van vuur. Het hof rekent het de pyromaan zwaar aan dat hij met zijn brandstichtingen mensenlevens in gevaar bracht en heel veel onrust veroorzaakte.

Eerder lag de straf een stuk lager

Eerder werd de man door de rechtbank in Middelburg slechts voor één brand veroordeeld. Daarom lag die straf een stuk lager. Hij werd toen voor vier van de vijf branden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens en ging daarom in hoger beroep. De advocaat-generaal, vertegenwoordiger van het OM, eiste toen vijf jaar celstraf tegen de man. De man zei zelf onschuldig te zijn. Zijn advocaat pleitte daarom voor volledige vrijspraak.

Relatief kleine brandjes

Het ging in Terneuzen om relatief kleine brandjes; een kliko, een parasol, een stoel, een auto en een voordeur. De vijf brandjes waren allemaal in dezelfde nacht, in september 2018. De 44-jarige man zei in verschillende zittingen dat hij zich niks kon herinneren van de branden. Wel sprak hij zichzelf ook tegen, door sommige herinneringen van die nacht wel op te kunnen rakelen.

Schuur brandt af na brandstichting in Oosterland (foto: HV Zeeland)

De man wordt in de volksmond ook wel 'de pyromaan van Oosterland' genoemd. Oosterland was in 2013 en 2014 in de ban van de pyromaan na een hele reeks branden. Er was veel onrust in het dorp nadat schuurtjes en afvalcontainers in vlammen opgingen. Er werd extra gesurveilleerd en inwoners dachten te weten wie de dader was. Zijn ramen werden zelfs ingegooid. Na een brand in een garage werd de man opgepakt. Maar de rechtbank sprak hem ook toen vrij omdat er niet genoeg bewijs was.

De man verhuisde naar een opvanghuis in Vlissingen, maar stichtte ook daar brand. Hij werd opnieuw gearresteerd en uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en tien maanden.

