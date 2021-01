Zuidzandse Sawinah is ook dragqueen Liza Salvia: 'Ik wil de kracht van drag meenemen naar Zeeland'

Voor Sawinah was het al vroeg duidelijk dat zij op een podium wilde staan. "Ik was eigenlijk altijd al 'extra' en lichtelijk theatraal", vertelt ze. "Ik danste, zong, en ben uiteindelijk ook de theaterschool gaan doen. Er kwamen steeds meer theaterrollen naar me toe en ik heb ondertussen al in tientallen theaters gestaan", vertelt ze.

Depressie

Maar, niet alles in het theaterleven van Sawinah liep zoals verwacht. "Op mijn negentiende, in mijn laatste periode op de theaterschool, kwam ik in een depressie terecht", vertelt ze. Daar kwam ook nog een rugblessure bij. "Ik voelde me niet oké en ook niet gezien op de opleiding. Ik ging op in de massa, terwijl dat juist niet was wat ik wilde."

Toen kwam ze in aanraking met drag en dat veranderde alles. "Ik bleef, ondanks dat ik me slecht voelde, wel steeds nog bezig met theater." Maar de acteerrollen die Sawinah toegewezen kreeg waren steeds meer hetzelfde typetje. Toen het tv-programma RuPauls Dragrace steeds bekender werd in Nederland, ging Sawinah overstag: "Ik wilde dat ook, ik wilde ook 'drag doen'."

Een dragqueen is een persoon, meestal een man, die door middel van uitbundige kleding en make-up, zijn of haar vrouwelijke kanten theatraal benadrukt. Dragqueens imiteren vaak krachtige vrouwelijke persoonlijkheden of verkleden zich als zelf verzonnen krachtige, vrouwelijke alter ego's.

Historisch gezien waren de meeste dragqueens mannen die zich als vrouw verkleedden. Ondertussen zijn nog steeds de meeste dragqueens man, maar zijn er tientallen vrouwelijke dragqueens in Nederland bijgekomen, waaronder Sawinah.

Gender maakt niet uit

"Als je iets wilt, dan moet je er gewoon voor gaan. Gender maakt dan niet uit", legt Sawinah uit. "Mensen willen alles altijd maar in hokjes plaatsen en ik trap daar tegenaan. Ik ben een vrouw en ik kan ook drag doen, als ik dat wil. In Zeeland zullen mensen daar misschien een beetje raar van opkijken, omdat ze niet vaak in aanraking komen met drag of vrouwelijke dragqueens. Dat is hier gewoon niet, of weinig."

Daarom wil Sawinah alles wat ze over en van drag geleerd heeft, in de toekomst mee naar Zeeland nemen. "Het lijkt me fantastisch om een paar dragbaby's in Zeeland kennis te laten maken met wat ik doe", zegt Sawinah. "We noemen het dragbaby's, omdat de dragqueens waarmee je werkt, als een familie voor je zijn. Ik heb bijvoorbeeld een dragmama en -broertjes en -zusjes. Dragbaby's zijn queens die net starten en daarom nog baby's worden genoemd."

Draghuizen en -families Door de steeds bekender wordende televisieserie RuPauls Dragrace ontstonden er in Amsterdam, maar ook in andere steden diverse zogeheten draghuizen. RuPaul's Drag Race is een Amerikaans talentenjachtprogramma voor dragqueens dat sinds 2009 wordt uitgezonden. Deze tv-serie werd bedacht door de dragqueen en zanger RuPaul. De draghuizen zijn kleine groepen van travestie-artiesten onder leiding van een ervaren dragmoeder. Dragqueen Liza Salvia is lid van het draghuis 'De Salvia-familie' in Breda, met Emily Salvia als moeder aan het hoofd.

Zelf woont Sawinah op dit moment in Eindhoven. Dagelijks reist ze af naar Breda, waar het huis van haar dragfamilie gevestigd is. "Dat huis is onze thuisbasis", vertelt ze. "Je moet ons zien als een enorm hechte vriendengroep met allemaal dezelfde hobby: drag. Vanuit House of Salvia bedenken wij onze theatershows van a tot z."

Sawinah of dragqueen Liza Salvia met haar dragfamilie. (foto: Omroep Zeeland)

Sawinah wil, door Zeeuwen kennis te laten maken met drag, de vooroordelen over dragqueens wegnemen. "Zeeuwen zijn natuurlijk lekker nuchter en denken vaak: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Zo kan ik ook zijn. Maar ik wil de mensen laten begrijpen hoe krachtig je jezelf kunt voelen in drag. Het heeft mij zo veel geholpen in het leven."

Zo gezegd, zo gedaan. Sawinah, of eigenlijk moet je Liza Salvia zeggen, straalt als ze haar felrode pruik op heeft en haar make-up tot in de puntjes verzorgd is. "Liza heeft het karakter dat ik tijdens mijn depressie niet kon hebben. Liza is extravert, is voor niemand bang en maakt er één grote show van", zegt Sawinah. "Ik kon dat niet toen ik depressief was, maar als ik me dan in de rol van Liza verplaatste, ging dat wel. De drag heeft me echt door mijn depressie heen getrokken."

Sawinah maakt zich op en wordt dragqueen Liza Salvia. (foto: Omroep Zeeland)

Ondertussen liggen de karakters van Liza en Sawinah niet zo ver meer uit elkaar als tijdens die beginfase. "Het gaat nu goed met me en dat komt door de drag", vertelt ze. Dat is dan ook de reden dat Sawinah drag ook in Zeeland meer bekendheid wil geven.

"Ik word nu heel af en toe wel eens geboekt in Zeeland, maar dat komt niet vaak voor", vertelt ze. "Daarom wil ik in de toekomst toch meer shows in mijn thuisprovincie geven: de kracht die ik uit drag haalde, wil ik overbrengen aan Zeeuwen die dat ook nodig hebben en dat misschien dan op deze manier willen proberen."

Drag op Zeeuwse scholen

Sawinah is van plan binnenkort verschillende Zeeuwse scholen te gaan aanschrijven om voorlichting te geven over wat drag nou precies inhoudt en waar dragqueens voor staan. "Misschien kan het jonge Zeeuwen helpen. En in het allerbeste geval kan ik nog iemand in drag aankleden. Ik gun het iedereen om een keer als queen verkleed te gaan. Dat gevoel, die kracht, dat wil toch iedereen!"