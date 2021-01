Tholen geschokt: ook de huisartsenpost verhuist naar Roosendaal

Huisartsenpost Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Huisartsencoöperatie West-Brabant is de verhuizing nodig om de beste zorg te kunnen garanderen. "We zouden de inwoners tekort doen, als je de post in Bergen op Zoom behouden blijft, zegt Dini Nuitermans, manager van de huisartsenposten Bergen op Zoom en Roosendaal,

Optimale zorg

"Als er iets ernstigs is moet een patiënt alsnog naar Roosendaal doorgestuurd worden. We kiezen ervoor om dicht bij het ziekenhuis en de medisch specialisten te zitten. We hebben zo'n nauwe samenwerking met de specialisten in het ziekenhuis, eigenlijk kun je dan de meest optimale zorg leveren."

Waarom de huisartsenpost naar Roosendaal verhuist - Dichtbij de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Huisartsen kunnen patiënten sneller doorsturen naar een medisch specialist

- Vergrijzing zorgt voor toename complexere patiënten met meerdere aandoeningen

- De zorg voor en de behandeling van complexere patiënten is beter gegarandeerd dichtbij het ziekenhuis met medisch specialisten in de buurt

- Tekort aan huisartsen. Door de huisartsenposten te concentreren in Roosendaal kunnen de schaarsere huisartsen efficiënter de spoedzorg organiseren.

Voor inwoners van Tholen en Sint Philipsland komt het nieuws als een onaangename verrassing. Zij moeten straks 's avonds en in het weekend een stuk verder reizen voor een bezoek aan de HAP.

Straks zijn we bijna een uur heen en een uur terug kwijt als je een huisarts nodig hebt" Flip de Rijke, inwoner Stavenisse

Flip de Rijke uit Stavenisse heeft zich jarenlang verzet tegen de verhuizing van het ziekenhuis uit Bergen op Zoom. Dit nieuws valt hem zwaar: "Straks zijn we bijna een uur heen en een uur terug kwijt als je een huisarts nodig hebt in het weekend."

Toch staat De Rijke niet te kijken van de beslissing. "Al is de huisartsencoöperatie onafhankelijk van het ziekenhuis, je merkt al jaren dat men geen seconde denkt aan mensen op Tholen." Hij zou ook graag zien dat de gemeente Tholen veel meer gaat samenwerken met de rest van Zeeland, omdat samenwerking met West-Brabant niets oplevert.

Inwoners op Tholen en Sint Philipsland moeten straks verder rijden om bij de huisartsenpost te komen (foto: Omroep Zeeland)

Anderhalf jaar geleden werd bekendgemaakt dat het nieuwe ziekenhuis van Bravis in Roosendaal op de locatie Bulkenaar wordt gebouwd. Dat besluit leidde ook toen tot grote ongerustheid en protest. De aanrijtijden voor ambulances vielen maar nèt binnen het wettelijke vastgestelde maximum van 45 minuten.

Anna Jacobapolder ligt bijvoorbeeld 38 kilometer van de nieuwe locatie verwijderd en voor Stavenisse is die afstand zelfs 40 kilometer. Maar voor de ziekenhuisdirectie wogen de krappe aanrijtijden niet zwaar genoeg om op dit besluit terug te komen.

(foto: Omroep Zeeland)

Zeeuws Kamerlid Joba van den Berg zegt verbijsterd te zijn van de verhuizing van de huisartsenpost én de argumentatie. "Dat is uitkleden van de acute zorg", meldt ze in een tweet.

Lees ook: