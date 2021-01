Extra onderzoek nodig in zaak moord Oostkapelle

Politie speurt in Oostkapelle (foto: HV Zeeland)

Eigenlijk zou de rechtbank vandaag en morgen inhoudelijk naar de zaak gaan kijken, maar extra onderzoekswensen van de verdediging maakt dat onmogelijk. Zo wil de verdediging weten in welke volgorde de forensische sporen door de politie zijn vastgelegd en ook is er nog onbekend DNA-materiaal gevonden op het slachtoffer net naast de steekwond. De verdediging denkt dat dat materiaal van de echte dader zou kunnen zijn, mede omdat er volgens de advocate geen DNA van de verdachte op het slachtoffer is gevonden.

Stevig transpireren

Ook wil de verdediging dat het Nederlands Forensisch Instituut zich uitspreekt over de invloed van stevig zweten op de verspreiding van DNA-materiaal. De verdachte benadrukte dat hij snel en veel zweet en zo zou zijn DNA bij het slachtoffer terecht zijn gekomen. Ook heeft er zich gisteren nog een nieuwe getuige gemeld bij de verdediging die nog moet worden gehoord.

Wat is er gebeurd op Parc Zonnehove? Het is vrijdag 24 mei 2019 als een 78-jarige bewoonster van Parc Zonnehove bij Oostkapelle zwaargewond wordt gevonden. Ze is neergestoken. Een paar uur later overlijdt ze. De verdachte, die in hetzelfde appartementencomplex woont, wordt een paar dagen na de moord opgepakt en zit sindsdien vast. Het moordwapen is nooit gevonden. De verdachte zegt dat hij gepest wordt door zijn buren. Andere bewoners zeggen juist dat ze worden geterroriseerd door de man. In korte tijd worden 54 incidenten vastgelegd, van scheldpartijen tot vernielingen. De burgemeester van Veere heeft een dwangbevel klaarliggen om te voorkomen dat de verdachte terugkeert naar Parc Zonnehove.

De rechtbank zegt dat het forensisch bewijs in deze zaak te belangrijk is om de onderzoekswensen niet toe te kennen. Daarnaast is er opnieuw besloten dat de verdachte vast blijft zitten tot de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden.

Op 6 april kijkt de rechtbank in een voorbereidende zitting opnieuw naar de zaak. Daarna hoopt de rechtbank zo snel mogelijk een inhoudelijke zitting te kunnen plannen. 24 mei 2021 is het twee jaar geleden dat de moord is gepleegd. De kans lijkt klein dat de zaak voor die datum inhoudelijk is behandeld.

Lees ook: