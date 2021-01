'Verwarde man' geeft politieagent stomp in gezicht

(foto: ANP)

Rond 8.30 uur kreeg de politie de melding dat er een vechtpartij gaande was in de Zijpestraat. Toen agenten een kijkje gingen nemen zagen ze een man uit Zierikzee die vorige week werd aangehouden na een winkeldiefstal in Scharendijke.

Bebloede handen

De man sloeg wild om zich heen en volgens de politie droop het bloed op de grond omdat de man aan beide handen verwondingen had. Toen een van de agenten naar hem toe liep, kreeg hij plotseling een stomp tegen zijn hoofd. Ondertussen waren er meer agenten opgeroepen. "De verwarde man werd onmiddellijk in de boeien geslagen", meldt de politie.

Later bleek uit onderzoek dat de man even daarvoor het glas van een voordeur in de Zijpestraat had vernield. Volgens de politie verzette de man zich hevig na zijn aanhouding. "Diverse agenten moesten hem voortdurend in bedwang houden. Nadat een kalmeringsmiddel was toegediend werd hij rustig."

De man is eerst door de politie naar het ziekenhuis gebracht en daarna overgebracht naar een extra beveiligde kamer in Emergis. Daar wordt hij verder onderzocht. De politieagent is na de klap in zijn gezicht bij een dokter langs geweest.