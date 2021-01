'Samenwerking moet winkelgebieden er na de coronacrisis weer bovenop helpen'

Een winkelstraat in Goes voor de coronacrisis (foto: Omroep Zeeland)

Molenaar is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij heeft onderzoek gedaan naar de winkelgebieden in Zeeland. Die hadden het al lastig door de alsmaar toenemende online aankopen, maar corona heeft dit proces nog eens versneld.

'Te weinig aandacht voor winkeliers'

Hij heeft met de winkeliers te doen, zozeer zelfs dat hij er naar eigen zeggen buikpijn van heeft. "Mensen in loondienst beseffen dat niet genoeg. Moet je je eens voorstellen dat je niets op je bankrekening krijgt. Beleidsmakers en virologen moeten daar ook beter van doordrongen zijn. Daar is veel te weinig aandacht voor."

Volgens Ruurt van der Wel, voorzitter van de ondernemersvereniging in Goes, Ondernemers Organisatie Goes (OOG), zijn het niet alleen de financiële perikelen die ondernemers zorgen baren. Dat doen volgens hem ook de onzekerheid en het gebrek aan perspectief. "Met name de modebranche in Goes heeft het zwaar. Ik weet niet hoe het met de luisteraars is, maar ik woon al ik weet niet hoe lang in een joggingbroek.

Lichtpuntjes

Het komt volgens Van der Wel nu vooral aan op het dempen van de schade totdat de winkels weer open mogen. Hij ziet lichtpuntjes. "We zijn de waarde van de binnenstad weer echt gaan waarderen. De consumenten maken de stad. Die kunnen enorm helpen."

Maar dan moeten partijen wel meer samenwerken, vindt Molenaar. Hij doelt dan onder anderen op winkeliers, gemeenten, consumenten en vastgoedeigenaren. Het gaat volgens hem om het gezamenlijk creëren van hedonie, zeg maar het verkrijgen van genot bij met name de consumenten. "We kopen wel online, maar mensen willen zich gelukkig voelen. Dat kan met lekker winkelen in combinatie met een terrasje pakken."

'Supermarkten moeten solidair zijn'

En wat dat samenwerken betreft komt hij met een opvallend voorstel. "Supermarkten zijn de winnaars van de coronacrisis. Laat die een stukje winst apart leggen en investeren in leuke winkelstraten. Dan ben je solidair en kun je gezamenlijk veel professioneler aan het werk gaan."

