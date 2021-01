GGD: Coronasituatie wordt door Britse variant eerst slechter, voor het beter wordt

De Britse variant van het coronavirus is aangetroffen bij medewerkers van het ziekenhuis Adrz in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Met name de zogeheten Britse variant, die in Engeland voor het eerst aangetoond werd en daar voor overvolle ziekenhuizen zorgde, baart Koop nu zorgen. "Wat je ziet, is dat ondanks de lockdown die variant zich verder verspreidt. Daardoor loop je het risico dat ook hier de ziekenhuizen zwaarder belast worden, terwijl de zorg nú al ernstig onder druk staat."

Sequencen kost tijd

In Zeeland is de Britse variant aangetroffen bij vier medewerkers van ziekenhuis Adrz in Goes en de GGD Zeeland onderzoekt nu of er meer Zeeuwen zijn die deze besmettelijke variant onder de leden hebben. Maar dat kost tijd, zegt Koop. "We moeten dan het genetisch materiaal van het virus sequencen zoals dat heet en daar gaat wat tijd overheen voor je de uitslag hebt uit het lab."

Naast het onderzoek naar de besmette Adrz-medewerkers wordt het onderzoek steekproefsgewijs gedaan, maar dat gebeurde tot nu toe 'relatief weinig', zegt Koop. "We onderzoeken of we het aantal van die steekproeven kunnen opvoeren en we hopen binnen enkele weken een beter beeld te hebben van het percentage besmettingen met de Britse variant in Zeeland."

Sterke toename in Reimerswaal

Daarbij is er volgens Koop geen aanleiding om aan te nemen dat de Britse variant ook voor de sterke toename in de gemeente Reimerswaal zorgt. Die gemeente was vrijdag landelijk de nummer vier als het om besmettingen per inwoner gaat. "Daar speelt waarschijnlijk iets anders en het team bron- en contactonderzoek is druk bezig om daar achteraan te gaan. Maar vooralsnog lijkt het er niet op dat de Britse variant daarbij een rol speelt", aldus Koop.

Afgenomen coronatests worden geanalyseerd in het laboratorium van het Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Landelijk blijkt uit onderzoek dat het op dit moment bij tien procent van de besmettingen om de Britse variant gaat. Dat houdt voor Zeeland in dat iedere dag zo'n acht tot tien Zeeuwen deze besmettelijkere variant oplopen. En het percentage loopt gestaag op, het RIVM verwacht dat het in de loop van februari bij meer dan de helft van alle besmettingen om deze variant gaat.

'Iedere week een nieuwe variant'

Naast de Britse gaan er meer varianten rond. Zo werd eerder deze maand ook de Zuid-Afrikaanse variant net over de grens met Noord-Brabant aangetoond. "Hoe meer het virus rondgaat, hoe meer het muteert. Het lijkt nu wel alsof er iedere week een nieuwe variant aangetoond wordt. En zolang er sprake is van internationaal vliegverkeer, zullen alle besmettelijkere varianten ook hier terechtkomen."

Epidemioloog Carolien Koop van de GGD Zeeland over de Britse variant

Tegelijkertijd heeft Koop er ook goede hoop op dat het uiteindelijk goed komt. "Wanner het warmer weer wordt, zie je sowieso het aantal nieuwe besmettingen afnemen. En tegen die tijd hebben we hopelijk ook een hogere vaccinatiegraad weten te bereiken. Maar ik ben bang dat we het de komende maanden eerst nog zwaar zullen krijgen."

Race tegen de klok

Ze ziet het dus als een race tegen de klok: vaccineren versus de gemuteerde varianten van het coronavirus. En de extra maatregelen zoals die nu zijn aangekondigd, bovenop het nauwgezet naleven van de al geldende regels, zoals afstand houden, handen wassen, thuiswerken en in thuisisolatie gaan bij klachten, helpen om in die race tijd te winnen. De komende weken en maanden zal moeten blijken wie in die race beter gepresteerd heeft: het virus of wij.

