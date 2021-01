Boompje groot, plantertje dood: het Clingse bos wordt grotendeels vernieuwd

Die diversiteit aan bomen is van belang om een soortgelijke ramp in de toekomst te voorkomen. Als er nu een ziekte de kop opsteekt, zal dit niet alle boomsoorten aantasten.

Kleine bomen

De nieuwe bomen zijn nog erg klein. Volgens beheerder Alex Wieland van het gebied is daar bewust voor gekozen: "De overlevingskans van kleine bomen is groter want het wortelstelsel is klein waardoor de wortels zich goed kunnen ontwikkelen in de grond. Ook is het minder zwaar om kleine boompjes te planten dan hele grote. Bovendien zijn kleine bomen een stuk goedkoper."

Alex Wieland plant bomen in de bossen bij Clinge (foto: Omroep Zeeland)

Volwaardig bos

De bomen hebben nog tientallen jaren nodig om een groot bos te worden: "Dat kan gerust 30 jaar duren. De bomen hebben het hier niet makkelijk omdat het zandgrond is. Daarom wordt er niet voor niets gezegd: boompje groot, plantertje dood!" Toch is het volgens Wieland ook in de tussentijd leuk om het bos te bezoeken: "Het is leuk om alle verschillende soorten bomen te zien, zoals de hazelaar of de hondsroos. Aan die bomen komt bloesem, dus dat is ook bij kleine bomen een mooi gezicht."