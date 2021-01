Axelse Marie-Paule proeft zich suf in Hong Kong

Marie-Paule (de voorste) is druk met de menukaarten (foto: Marie-Paule Herman)

Dat proeven doet Marie-Paule, die verantwoordelijk is voor de wijnen in het bedrijf waar ze werkt, met een aantal collega's. De tijdsdruk is groot want op 8 februari opent het nieuwe restaurant.

Corona

Qua corona is er 'niet veel veranderd', zegt Marie-Paule. "Alle regels blijven hetzelfde. Dat is wel goed, want binnenkort is het Chinees nieuwjaar." In Hong Kong moet de horeca om 18.00 uur sluiten. "Beetje saai, maar het is niet anders. We mogen nog wel buiten lopen, maar wat kun je doen?"

Afleiding heeft Marie-Paule door de komende opening nu genoeg:"Ik maak lange dagen en heb korte nachtjes. Ik moet ook naar meetings en het personeel trainen. Ik ren steeds heen en weer, dus ik blijf lekker bezig. Dat is wel fijn in deze tijd."

Luister hier naar het gesprek met Marie-Paule Herman:

Marie-Paule stelt menukaarten samen voor een nieuw restaurant