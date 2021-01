Verhuizing huisartsenpost: 'Het lijkt of Tholen niet meetelt'

Ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom (foto: Omroep Zeeland)

De huisartsenpost uit Bergen op Zoom verdwijnt en verhuist mogelijk in 2025 naar Roosendaal. Dat heeft de Huisartsenkring West-Brabant beslist. De verhuizing is tegelijk met de sluiting van het ziekenhuis van Bergen op Zoom en de verhuizing naar Roosendaal. De huisartsenpost moet volgens de Huisartsen Coöperatie West-Brabant zo dicht mogelijk bij het ziekenhuis zijn voor eventuele acute zorg.

'Zwakke redenering'

Door de verhuizing hoeven patiënten straks niet meer van Bergen op Zoom naar Roosendaal doorgestuurd te worden, is de gedachte van de huisartsen. Volgens fractievoorzitter van het CDA Petriana Geluk, is die redenering zwak omdat er in Zeeland voldoende huisartsenposten zelfstandig draaien, zonder dat er een ziekenhuis in de buurt is. "In plaatsen als Zierikzee, Vlissingen en Oostburg werkt zo'n HAP al jaren naar wens, dus dit mag geen reden zijn."

'Recht op informatie'

Dat er niet is geluisterd voelt volgens de fractievoorzitter alsof ze Tholen er niet bij hoort. "Inwoners hebben het recht om geïnformeerd te worden en te weten wat er op hun afkomt, daarom was openheid meer dan fijn geweest." Volgens Geluk was het besluit in de wandelgangen al bekend, maar kwam de Huisartsenkring West-Brabant er niet mee naar buiten.

(foto: Omroep Zeeland)

Volgens de fractievoorzitter gaat het niet alleen om de extra reistijd, maar ook om de verschraling van de zorg op Tholen. Volgens Geluk wordt Tholen straks een stuk minder interessant voor de huisartsen door de grote afstand. Ze verwacht dat er bijvoorbeeld minder avondrondes worden gereden langs patiënten, waarvan vooral ouderen de dupe zijn.

Jaren verzet

Flip de Rijke uit Stavenisse heeft zich jarenlang verzet tegen de verhuizing van het ziekenhuis uit Bergen op Zoom. Dit nieuws valt hem zwaar: "Straks zijn we bijna een uur heen en een uur terug kwijt als je een huisarts nodig hebt in het weekend."

Toch staat De Rijke niet te kijken van de beslissing. "Al is de huisartsencoöperatie onafhankelijk van het ziekenhuis, je merkt al jaren dat men geen seconde denkt aan mensen op Tholen." Hij zou ook graag zien dat de gemeente Tholen veel meer gaat samenwerken met de rest van Zeeland, omdat samenwerking met West-Brabant niets oplevert.