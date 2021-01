Lonink tevreden dat er niet alleen een avondklok komt

Jan Lonink was kritisch over de avondklok (foto: ANP)

Lonink:"Het Outbreak Management Team (OMT) heeft aangetoond dat de nieuwe varianten van het coronavirus uit het buitenland tot meer besmettingen kunnen leiden. De wetenschappelijke basis is dusdanig dat het duidelijk is dat er de komende weken veel aankomt. We hebben gezegd: dan moet het niet alleen over de avondklok gaan, maar moeten er ook andere maatregelen komen."

Die komen er. Naast een avondklok worden er reisbeperkingen opgelegd, worden er sneller meer mensen gevaccineerd en komt er een quarantaineplicht. "En omdat het een plicht is, is het beter te handhaven", legt de Terneuzense burgemeester uit. Daarom hebben de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's zich gisteren achter de nieuwe maatregelen geschaard.

Handhaving

De avondklok kan alleen gehandhaafd worden door de politie, boa's hebben daar de wettelijke bevoegdheid niet voor. "Dat betekent wel dat er een enorme druk op de politie komt te liggen", zegt Lonink. Dat betekent dat de politie keuzes zal moeten maken wat zij oppakken. Volgens Lonink worden er daarom meer mensen 's avonds ingeroosterd en minder overdag.

"Er is ruimte omdat er geen festivals en sportwedstrijden zijn. De politie zal er zeker zijn als ze nodig zijn." Toch zullen agenten volgens Lonink minder vaak beschikbaar zijn. Hij doet ook de oproep aan iedereen om zich aan de maatregelen te houden.

"Maar we willen niet dat de politie er alleen is voor het handhaven van coronamaatregelen en noodoproepen", aldus Lonink. Hij is daarom in gesprek met de politie Zeeland - West-Brabant hoe zij de beschikbare agenten zo in kunnen zetten dat zij ook andere dingen kunnen doen.

Lonink wilde ook andere maatregelen naast de avondklok