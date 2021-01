Voor Peter is Biden 'de opa die Amerika nu nodig heeft'

Peter Wirmusky keek vanuit Wemeldinge naar de inauguratie van Biden als president (foto: Omroep Zeeland)

"Het is een heel bijzondere dag. Een combinatie van opluchting en blijheid. Eindelijk terug naar normaal", vertelt Peter, terwijl hij met een schuin oog continu naar zijn tv kijkt om maar niks van de inauguratie te missen. "Het voelt alsof ik vier jaar in een quarantaine heb gezeten."

Peter woont al dertig jaar in Nederland. "Ik woon hier nu net zolang als dat ik in de Verenigde Staten heb gewoond." Aan terugkeren naar zijn vaderland moet hij dan ook niet meer denken. "Maar ik stem nog iedere keer." Alle Amerikanen in het buitenland mogen hun stem uitbrengen voor de verkiezingen.

Beslissende stem?

Die buitenlandse stemmen worden meegeteld in de staat waar je als Amerikaan het laatst hebt gewoond. In het geval van Peter is dat Arizona. Tijdens de laatste verkiezingen een cruciale staat voor de eindoverwinning van Biden. "Hij heeft maar met 14.000 stemmen verschil gewonnen", zegt Peter. "Oorspronkelijk kom ik uit de staat New York. Daar had mijn stem niet zo heel veel waarde gehad, omdat die staat altijd al door de Democraten wordt gewonnen."

Ik wilde geen oude, blanke man als president " Peter Wirmusky

Maar tijdens de voorverkiezingen was Biden niet zijn favoriet. "Ik wilde geen oude, blanke man als president." Zijn hoop was gevestigd op Kamala Harris. Maar zij legde het in de voorverkiezingen af tegen Biden. En daar kan hij nu heel goed mee leven. "Amerika heeft een soort van opa nodig die de gemoederen kan sussen."

"En Biden heeft gezegd dat hij maar een termijn wil, dus ik hoop dat Kamala dan alsnog kans maakt." Maar of er over vier daadwerkelijk een vrouw wordt beëdigd als president durft hij niet te voorspellen. "Ik geef het op met voorspellen. Na Trump durf ik mijn handen niet meer te branden aan voorspellingen, maar alles kan." En de eerste stem voor Kamala Harris is al binnen, uit Wemeldinge.

Peter Wirmusky uit Wemeldinge is ontroerd