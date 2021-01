Meeste mensen met een WW-uitkering wonen in Vlissingen

Werkplein van het UWV (foto: ANP)

Dat blijkt uit de cijfers van uitkeringsinstantie UWV in Goes. Het eerste coronajaar heeft de werkloosheid in heel Zeeland laten toenemen. Er kwamen in het afgelopen jaar per saldo 1.364 mensen met een WW-uitkering bij in onze provincie. Er zijn er nu 5.117, een toename van 36,3 procent ten opzichte van twaalf maanden eerder.

Kaart

Bekijk op onderstaande kaart de situatie in jouw gemeente. De kleurgradaties en het cijfer in iedere gemeente laat het werkloosheidspercentage per 1 januari jongstleden zien. Ga je met de muis over de gemeenten dan zie je ook de absolute aantallen van nu en van een jaar geleden, plus het stijgingspercentage.

Reimerswaal

Bij die stijgingspercentages per gemeente valt op dat Reimerswaal met 58,6 procent verhoudingsgewijs de meeste WW-uitkeringen in het afgelopen jaar erbij heeft gekregen. Maar Borsele, Goes en Middelburg zijn eveneens snelle stijgers.

Leeftijd

Het UWV heeft dat verschil in onze provincie onderzocht en concludeert dat dit alles te maken heeft met de leeftijd van de uitkering-aanvragers. Er zijn in die vier gemeenten niet méér mensen zonder werk geraakt. Maar de leeftijd ligt daar hoger dan in de rest van Zeeland.

Wie ouder is en dus langer een baan heeft gehad heeft ook langer recht op een WW-uitkering. Dat kan oplopen naar twee jaar en dat heeft ook invloed op het totaalcijfer. Jongere mensen met nauwelijks werkervaring hebben in veel gevallen maar drie maanden een WW-uitkering.

Niet alles

Het UWV-werkloosheidscijfer zegt niet alles. Het heeft alleen betrekking op werklozen met een WW-uitkering. Mensen die geen WW-uitkering hebben maar evenmin een baan kunnen ook werkloos zijn, maar worden niet meegeteld. Ze leven dan bijvoorbeeld van hun ouders, van de inkomsten van hun partner of van een bijstandsuitkering.