Goedemorgen! Avondklok, traantje en campagne

Vandaag praat de Tweede Kamer over de avondklok die zou gaan gelden van 20.30 tot 04.30 uur. Het kabinet wil de avondklok instellen vanaf komende zaterdag en laten eindigen op woensdagochtend 10 februari. Mensen die in de verboden uren op straat zijn zonder geldige reden kunnen, zonder waarschuwing, op een boete van 95 euro rekenen.

Niet alleen komt er een avondklok, er zijn nog meer maatregelen. Er worden reisbeperkingen opgelegd, meer mensen worden sneller gevaccineerd en komt er een quarantaineplicht. Voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland en burgemeester van Terneuzen Jan Lonink staat achter het besluit van het kabinet om een avondklok in te voeren en de andere maatregelen.

Jan Lonink is het eens met de maatregelen (foto: ANP)

In de gemeente Vlissingen wonen op dit moment de meeste mensen met een WW-uitkering van Zeeland. Dat geldt zowel absoluut (841 mensen) als relatief (3,7 procent van de beroepsbevolking). Vlissingen is ook de enige Zeeuwse gemeente die boven het landelijk gemiddelde van 3,1 procent uitstijgt. Dat blijkt uit de cijfers van uitkeringsinstantie UWV in Goes.

Peter Wirmusky KEEK naar de inauguratie van Biden tot president (foto: Omroep Zeeland)

De inauguratie van Joe Biden tot president van de Verenigde Staten is ook in Zeeland op de voet gevolgd. Met een traantje zelfs, want Peter Wirmusky uit Wemeldinge hield het niet droog toen het Amerikaanse volkslied te horen was. Amerikaan Peter woont al dertig jaar in Nederland.

Tweede Kamer

Hoogleraar Barbara Oomen uit Middelburg wil de Tweede Kamer in en is daarom een campagne gestart om twintigduizend Zeeuwse voorkeursstemmen binnen te halen. Voldoende om direct in de Kamer gekozen te worden. Nu staat ze op plaats 21 van de kandidatenlijst van de PvdA.

Stenen op het strand bij zonsopkomst (foto: Lena Schreijenberg, Biggekerke)

Het weer:

Na de buien van vannacht waait het vanochtend eerst nog hard met windkracht 6 tot 8 en windstoten van 60 tot 80 km/uur, maar de wind neemt langzaam wat af. Het is daarbij helder en straks vrij zonnig, en het is vrijwel overal droog. Vanmiddag is er nog windkracht 4 tot 6 over, met veel opklaringen en verspreid enkele

kortdurende buien. Maximum vanmiddag rond 8 graden.