ZorgSaam en en Eilandzorg starten met vaccinatie ouderen: 'We waren er vroeg bij'

Coronavaccin (foto: Omroep Zeeland)

Bij de cliënten van ZorgSaam is vooraf toestemming gevraagd. Tot nu toe heeft tachtig procent aangegeven gevaccineerd te willen worden. De meest kwetsbare ouderen worden als eerste gevaccineerd. "Wij willen onze cliënten beschermen tegen het coronavirus", zegt specialist Ouderengeneeskunde Bianca van den Berg. "Afgelopen december zijn we al begonnen met het informeren van onze cliënten. Mensen die zelf niet de beslissing kunnen nemen, zoals mensen met dementie, zijn via familie om toestemming gevraagd."

ZorgSaam is één van de eerste zorginstellingen die kwetsbare ouderen kan vaccineren. "We zijn vroeg met de voorbereiding begonnen", zegt Van den Berg. "We waren er gewoon vroeg bij."

ZorgSaam gaat ouderen vaccineren

Ook bij Eilandzorg op Schouwen-Duiveland worden vanaf woensdag de eerste cliënten gevaccineerd. Eilandzorg heeft in een brief aan cliënten laten weten dat de eerste vaccinatie 27 januari wordt gegeven. Drie weken later worden cliënten voor de tweede keer gevaccineerd. Voor cliënten die onlangs positief zijn getest op het coronavirus wordt een later moment gekozen.

Eilandzorg weet nog niet zeker of iedereen woensdag gevaccineerd kan worden. In de brief aan cliënten houdt de zorgorganisatie een slag om de arm. Als blijkt dat niet alle bewoners de prik kunnen krijgen, worden zij geïnformeerd. Bedoeling is dat zij wel zo snel mogelijk alsnog gevaccineerd worden. Onduidelijk is nog hoeveel bewoners gevaccineerd worden, iedere bewoner moet vóór maandag toestemming geven. Bewoners die geen toestemming geven, krijgen geen prik.