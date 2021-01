Online turnwedstrijd Delta Sport uitgesteld

Eén van de oefeningen van de acrogymmers van Delta Sport (foto: Omroep Zeeland)

De online wedstrijd was in de turnwereld goed ontvangen want tientallen verenigingen hadden zich al opgegeven voor het initiatief van Delta Sport. Het beeldmateriaal van de oefeningen zou bij de club uit Zierikzee worden aangeleverd en via een online praatprogramma zouden dan de prijzen worden uitgereikt. Een jury had de oefeningen dan al beoordeeld.

Maar door het sluiten van de gymzalen halverwege december kunnen gymverenigingen in Nederland zich niet voorbereiden op de wedstrijd en daarom is besloten om het evenement uit te stellen. "We willen het echt nog wel gaan organiseren", zegt voorzitter Kees Verkerke van Delta Sport. "Maar als we weer binnen mogen gaan trainen dan krijgt iedereen eerst nog een aantal weken om fit te worden en te oefenen. We hopen eind maart alsnog de wedstrijd te organiseren, maar ik weet niet of dat met de huidige maatregelen gaat lukken."

Buiten trainen

Bij Delta Sport hebben ze er nu voor gekozen om buiten te trainen. "Als het niet regent dan gaat dat wel", zegt Verkerke. "We doen vooral bootcampoefeningen, spelvormen en conditietraining." Daarnaast is er ook tijd voor andere werkzaamheden. "We hebben de hele turnhal schoongemaakt en er is onderhoud gedaan. Het is allemaal behelpen in deze tijd."