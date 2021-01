PvdA-kandidaat Barbara Oomen wil twintigduizend Zeeuwse voorkeursstemmen

Jurist Barbara Oomen was decaan op het University College Roosevelt in Middelburg en is daar nu hoogleraar. Maar ze wil naar de Tweede Kamer, namens de Partij van de Arbeid. Ondanks de roerige tijden voor de partij na het vertrek van Lodewijk Asscher als lijsttrekker vanwege de toeslagenaffaire en de voordracht van Lilianne Ploumen als opvolger, richt Oomen zich op haar eigen campagne.

Rest van het land

Oomen is op zoek naar twintigduizend Zeeuwse voorkeursstemmen. "Het zijn er niet weinig, maar het is ook weer niet belachelijk veel", zegt ze. "Ik hoop op stemmen van Zeeuwen die zien dat ik in de afgelopen jaren altijd voor Zeeland ben opgekomen en dat ik heel nuttige dingen kan doen in Den Haag."

Het verkiezingscongres van PvdA wordt zaterdag gehouden. Tijdens het congres, dat dit jaar digitaal is, wordt de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld. Daarnaast gebruikt de PvdA het verkiezingscongres om aftredend lijsttrekker Lodewijk Asscher te bedanken. Hij trekt zich terug als lijsstrekker vanwege zijn rol in de kinderopvangtoeslagenaffaire. Als de PvdA-leden er zaterdag mee instemmen wordt Lilianne Ploumen de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de sociaaldemocraten.

"En ik hoop ook uit de rest van het land op voorkeursstemmen. Ik ben al dertig jaar bezig met gelijke rechten, en de rechtsstaat", zegt ze. Oomen was bijvoorbeeld lid van een commissie die advies moest geven over een herziening van de grondwet, en van de Adviesraad van het College voor de Rechten van de Mens.

Job Cohen

PvdA-coryfee Job Cohen ondersteunt de campagne van Oomen. Hij is onder meer oud-burgemeester van Amsterdam en voormalig politiek leider van de PvdA.

Oomen weet in ieder geval zeker dat ze niet in de Tweede Kamer wil als 'baantjesjager', waar kandidaat-Kamerleden tegenwoordig wel eens voor versleten worden. "Volgens mij ben ik één van de weinige mensen die in de Tweede Kamer minder gaat verdienen dan nu, dus daar gaat het niet om. Ik voel het als mijn verantwoordelijkheid om in de Tweede Kamer op te komen voor Zeeland, omdat ik me grote zorgen maak over de toekomst."

Lees ook: