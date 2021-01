'Slavernij laat nog steeds sporen na'

Lars de Brabander (foto: Facebook Lars de Brabander)

"Weinig mensen weten dat de Zeeuwen New York hebben terugveroverd van de Engelsen", vertelde De Brabander in de Zeeuwse Kamer. Hij heeft een historische roman geschreven over de herovering, gebaseerd op documenten van het New Netherlands Institute in New York. Ook heeft hij de logboeken ingekeken. Hoofdpersonen in het verhaal zijn Peter Stuyvesant en de Zeeuwse zeevaarder Cornelis Evertsen. "De roman is gebaseerd op waargebeurde feiten. Wel heb ik het een en ander aangedikt."

De derde hoofdrolspeler is de slaaf Kofi Kumase. De Brabander vindt het belangrijk het slavernijverleden te blijven bespreken. "Natuurlijk kan je zeggen dat het vroeger gebeurd is. Maar als je in Amerika naar Trump kijkt, die tal van racistische opmerkingen heeft gemaakt, dan denk ik: Wat hebben we ervan geleerd? Het laat nog steeds zijn sporen na en ik vraag me af of racisme ooit uit onze wereld verdwijnt."

Zeeuwse Kamer: herovering New York