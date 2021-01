Coronalijn stabiel, behalve in Zeeuws-Vlaanderen

(foto: Omroep Zeeland)

De zevendagenlijnen in heel Zeeland (onderstaande grafiek) zijn niet aan grote veranderingen onderhevig. Ook al zijn er in het laatste etmaal 150 nieuwe besmettingen in Zeeland geregistreerd, in plaats van 104 een etmaal eerder. Op het totaalbeeld heeft dat (nog) weinig invloed.

Zeeuws-Vlaanderen

De lijn van Zeeuws-Vlaanderen was enkele dagen achtereen aan het zakken, maar daaraan is nu een einde gekomen.

Er lijkt sprake van een plotselinge opleving van het virus in de gemeente Hulst, waar nu in één etmaal 27 nieuwe besmettingen werden geregistreerd. Tezamen met de registraties in Sluis en Terneuzen komt Zeeuws-Vlaanderen op 52 besmettingen in één etmaal.

Reimerswaal blijft opvallend hoog.

Per gemeente

za 16 jan zo 17 jan ma 18 jan di 19 jan wo 20 jan do 21 jan Borsele 8 6 6 11 14 9 Goes 11 12 5 21 13 12 Hulst 5 8 9 1 3 27 Kapelle 1 1 4 5 4 9 Middelburg 21 17 13 11 18 14 Noord-Beveland 2 0 2 6 3 2 Reimerswaal 20 14 9 11 12 18 Schouwen-Duiveland 6 9 1 1 5 7 Sluis 4 7 1 0 0 8 Terneuzen 25 15 10 6 8 17 Tholen 8 5 5 4 7 6 Veere 5 6 2 6 8 7 Vlissingen 12 21 17 5 9 14 totaal Zeeland 128 121 84 88 104 150

Wil je weten hoe Omroep Zeeland aan de cijfers komt en hoe de berekeningen zijn gemaakt? Ga dan naar deze pagina met de toelichting.