Besmettingen verpleeghuisbewoners gelijk aan vorige week: 39 gevallen gemeld

(foto: Omroep Zeeland)

"Deze week zien we ongeveer hetzelfde aantal besmettingen als vorige week. Dit komt met name door clusters besmettingen in Vlissingen, Terneuzen en Goes. Gelukkig zijn er in de afgelopen week ook veel cliënten hersteld", zegt Angela Bras van SVRZ, die namens alle Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen het woord voert.

Ieder week maken Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom in een gemeenschappelijk bericht hoeveel besmettingen erbij zijn gekomen binnen hun instellingen en hoeveel bewoners zijn hersteld van het virus.

Ondanks dat er geen daling in de cijfers zit, ziet Bras ook lichtpuntjes, omdat er volgende week al op een aantal plaatsen wordt gestart met het vaccineren van de bewoners. ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen en Eilandzorg op Schouwen-Duiveland starten daar volgende week woensdag mee, de rest begin februari.

"Het is belangrijk om de schriftelijke toestemmingen van de cliënten te verkrijgen en goed vast te leggen. Op basis van deze toestemmingen weten we hoeveel vaccins er besteld moeten worden. We willen dit uiteraard met grote zorgvuldigheid doen. Veel organisaties bestellen daarom aanstaande maandag de vaccins. Begin februari worden alle cliënten gevaccineerd. Daar kijken we enorm naar uit", zegt Bras hierover.

Teleurstelling

De aanscherping van de coronaregels, die gisteren van kracht zijn geworden, hebben ook gevolgen voor de verpleeghuisbewoners. "Voor de meeste organisaties betekent dit dat een cliënt slechts een bezoeker per dag kan ontvangen"", zegt Bras. "We kunnen ons de teleurstelling dat dit weer nodig is voorstellen. Daarom moedigen we de cliënten en hun naasten aan ook zeker gebruik te maken van andere vormen van contact, zoals beeldbellen."