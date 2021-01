Glenn uit Aardenburg bezoekt ondanks corona grootste markt ter wereld

Glenn vanuit Mexico (foto: Omroep Zeeland)

"Het is een markt met een gigantisch formaat. Een enorm terrein met tunnels voor de bevoorrading van al die kramen", omschrijft Glenn. "Het is echt heel anders dan in Nederland. Hier heb je hele langen gangen met kraampjes die allemaal hetzelfde verkopen." En zo is de hele markt verdeeld in segmenten.

En als je daar alleen komt voor wat planten en bakjes, moet je een aardig stukje lopen. Daarom pakt Glenn halverwege zijn auto om naar een ander deel van de markt te rijden.

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Glenn van Damme uit Aardenburg ging ooit naar Mexico als startpunt voor een flinke reis. Tweeëneenhalf jaar later is hij nog steeds in het land: samen met zijn Mexicaanse vriendin verkoopt hij met de foodtruck La Pofferia poffertjes in Mexico-Stad. En sinds kort staan er ook Vlaamse frieten op het menu. Het was de bedoeling om zijn poffertjes aan de man te brengen op grote festivals in Mexico, maar corona gooide roet in het eten van dat plan.

Waar wij in Nederland druk bezig zijn met een verdere aanscherping van de coronaregels, met de invoering van een avondklok, zijn er in Mexico juist wat versoepelingen doorgevoerd. Dit ondanks dat de situatie in het land nog steeds ernstig is en het hoogste waarschuwingsniveau heeft.

Het terras van Glenn bij zijn poffertjeskraam in Mexico-Stad (foto: Glenn van Damme)

"Maar veel bedrijven staan echt op omvallen. Grote bedrijven ook", legt Glenn de situatie uit. "Nu hebben ze nieuwe regels opgesteld zodat bedrijven wat meer beweegruimte krijgen." Tot nu mochten horecazaken alleen open voor afhaal. Dat is nu versoepeld. "Bedrijven die een terras hebben of tuin mogen daar nu ook gaan serveren tot 18.00 uur 's avonds." Ook mogen horecazaken hun terrassen uitbreiden zoals dat van de zomer ook in Nederland mocht.

Voor Glenn hebben de regels vooralsnog weinig gevolgen. Met zijn poffertjeskraam en beperkte terras werd hij niet of nauwelijks gehinderd. Maar hij gaat zijn terras nu wel wat meer aankleden met de planten die hij net op de kop heeft getikt op de markt.

