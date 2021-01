Geen carnaval in de winter? Dan vieren ze het in Sas van Gent maar in de zomer

Optocht in Sas van Gent (foto: P. den Hamer)

Of er in de zomer dit jaar wel carnaval gevierd wordt, is nog maar de vraag. Maar de voorbereidingen voor zomercarnaval in Sas van Gent worden in ieder geval getroffen. Als het door kan gaan wordt het een lang carnavalsweekend van 16 tot en met 19 juli.

De Groff speelde al sinds september met het idee voor zomercarnaval in Sas van Gent. Toen bleek dat carnaval dit jaar niet door kon gaan in de winter is hij verder gegaan met zijn plannen en heeft hij anderen gevonden die willen helpen bij de organisatie.

Volgens De Groff zijn de data zorgvuldig uitgekozen. "Het is een week voor de schoolvakanties. En het is -normaal gesproken- toeristentijd. Een win-winsituatie." Ondertussen komen er positieve reacties binnen. "Vanuit de horeca krijgen we alle steun en ook muziekgroepen en carnavalsverenigingen reageren positief." De Groff denkt dat bijna iedereen wel uitkijkt naar een evenement. "De bewoners snakken naar een feestje."

Gesprek over vergunning

De vraag is natuurlijk nog wel hoe de wereld er in juli uitziet, want het is moeilijk te voorspellen of er dan wel grote groepen bij elkaar mogen komen. Ondanks die onzekerheid, gaan de voorbereidingen door. "Volgende week hebben we een gesprek met de gemeente over vergunningen." Daarnaast kijken de organisatoren of ze door middel van sponsoring aan inkomsten kunnen komen.

Zomercarnaval in Rotterdam (foto: ANP)

Als het doorgaat, verwacht De Groff drie mooie dagen met een combinatie van de traditionele carnaval met invloeden van zomercarnaval zoals dat in Rotterdam wordt gevierd. "Hopelijk trekt dat nog wat extra mensen."

Volgens De Groff gaat het niet alleen om carnaval vieren en bier drinken. "Het is het gevoel dat je samen iets viert, in het café zijn, het gebeuren van samenzijn."