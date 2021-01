Gezamenlijke Zeeuwse aanpak opvang asielzoekers

Archief (foto: OZ)

"We willen echt in gezamenlijkheid gaan kijken wat we kunnen bieden", zegt Sem Stroosnijder, wethouder van Vlissingen. Hij is woordvoerder namens de Zeeuwse gemeenten over dit onderwerp.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aangegeven in Zeeland op korte termijn 417 plaatsen voor asielzoekers nodig te hebben. Voor de lange termijn zijn dat er nog eens 470.

In het plan Draagvlak opvang asielzoekers Zeeland wordt gedacht aan verschillende oplossingen. Zeeland zou extra statushouders kunnen opnemen. Er zou een grote regionale opvanglocatie kunnen komen of Zeeland zou kunnen experimenteren met kleinere satelliet-locaties verspreid over de provincie.

Wethouder Sem Stroosnijder (SP) van de gemeente Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

"De opvanglocatie in Middelburg blijft beschikbaar. Dat is geen vraag," zegt Stroosnijder. "Maar wij willen in Zeeland in ieder geval niet als individuele gemeenten tegen elkaar worden uitgespeeld."

Het is de bedoeling dat alle dertien Zeeuwse gemeenten voor 1 mei gaan vaststellen hoe zij willen bijdragen aan het plan. Er worden vanuit Den Haag voorwaarden gesteld aan de huisvesting van asielzoekers en niet iedere gemeente kan daar aan voldoen. Het kan dus voorkomen dat een gemeente niet kan of wil meedoen aan een gezamenlijke oplossing.

"Dat risico zit er altijd in," zegt Sem Stroosnijder nuchter.