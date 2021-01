Lange Zelke straks geen schuilplek voor regen meer, sloop overkapping gestart

Deze zomer moet de Lange Zelke er anders uit komen te zien met een andere bestrating, meer groen, nieuw meubilair en dus zonder overkapping. Die moet weg omdat er achterstallig onderhoud is en opknappen te veel geld zou kosten. De werkzaamheden waren eerder gepland, maar omdat het nu tijdens de lockdown rustig is op straat, kunnen de werkzaamheden makkelijker worden uitgevoerd. Het stadsbestuur trekt een miljoen uit voor de herinrichting van de winkelstraat.

De overkapping werd begin jaren '90 gebouwd en is altijd omstreden geweest: je vond het mooi of je vond het helemaal niks. Een oudere mevrouw met mondkapje op vindt het jammer dat het weggaat. "Ik kon hier altijd lekker droog winkelen als het regende. Maar lelijk is het wel", zegt ze.

Gedateerd

Een man op de fiets vond het in het begin wel mooi. "Voor die tijd dan hee. En nu is het een beetje gedateerd. Maar het is wel kapitaalvernietiging hoor, al dat metaal en glas waarmee het gebouwd is." Een oma met kleindochter heeft nog snel een foto gemaakt voordat de overkapping weg is. "Voor later voor haar. Maar ik zal het niet missen want het is niet mooi, maar het was wel handig als het regende."