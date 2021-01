Grote drukte bij De Luisterlijn: 'Mensen zijn bang voor wat komen gaat'

(foto: Omroep Zeeland)

Gedurende 2020 is het steeds drukker geworden bij Middelburgse vestiging van de Luisterlijn. "Het is nu echt heel erg druk. Steeds meer mensen bellen met zorgen over hoe het nou verder moet en over eenzaamheid. Ze zijn bang voor wat komen gaat."



De telefoon blijft constant overgaan. "Je legt de hoorn neer en de volgende belt alweer. Mensen bellen over corona, bijvoorbeeld omdat ze boos zijn en de maatregelen niet snappen. Ook de avondklok geeft hen een gevoel van onmacht. Het is dan ook een behoorlijke maatregel."



Bij de Luisterlijn worden bellers te woord gestaan door vrijwilligers. Vrijwilligster Annie vertelt er meer over in de onderstaande video:

"We merken dat het zo noodzakelijk is wat wij doen nu. De Luisterlijn is een plek waar mensen terecht kunnen. Mensen kunnen bellen wanneer ze willen. We merken dat het heel veel verlichting geeft", vertelt Hellen. "Al is het maar om even goedemorgen te zeggen of aan het eind van de dag de dag af te sluiten."De Luisterlijn wordt de laatste tijd steeds vaker gebeld door jongere mensen. "Mensen van 24 jaar of iemand van 38 jaar die thuis zit te werken. Iemand woont bijvoorbeeld alleen ziet de muren op haar afkomen."

Normaal gesproken wordt er dagelijks ongeveer 850 keer gebeld, maar in coronatijd steeg het aantal telefoontjes naar tussen de 900 en 1000 per dag." woordvoerster van de Luisterlijn

Bij het hoofdkantoor van de Luisterlijn in Utrecht merken de medewerkers dat minder sociaal contact een pittige boodschap is voor veel mensen. "Zeker na een persconferentie krijgen we vaak veel telefoontjes", zo laat een woordvoerster weten. Sinds de lockdown is de drukte flink toegenomen. "Normaal gesproken wordt er dagelijks ongeveer 850 keer gebeld, maar in coronatijd steeg het aantal telefoontjes naar tussen de 900 en 1000 per dag."

De verwachting is dat de hulplijn de komende tijd nóg vaker gebeld wordt. "We verwachten dat nóg meer mensen contact opnemen en behoefte hebben aan contact, een luisterend oor. Even contact met de buitenwereld, even iemand kunnen spreken. Er is meer verdriet, eenzaamheid en somberheid door corona. Mensen willen vaak even hun verhaal kwijt of contact met de buitenwereld."

Verslaggever Eva de Schipper luisterde mee met de gesprekken bij de Luisterlijn.