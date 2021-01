350 kinderen spelen online bingo

De bingo is voor ieder kind dat naar de BSO gaat. De leeftijd verschilt dan ook van 4 tot 13 jaar. De kinderen kunnen via een linkje de bingo thuis volgen via hun computer. "De wat jongere kinderen hebben waarschijnlijk hulp nodig van hun ouders of opa en oma. Maar de kinderen zijn al zo gewend aan online lessen, dat dat vast goed komt", vertelt Elisa Kuiper, manager bij KOW.

De bingo is opgezet om weer wat leuks samen met de kinderen te doen. "We missen de kinderen heel erg en wilden iets leuks voor hen organiseren", vertelt Kuipers. Twee enthousiaste medewerkers van KOW presenteren presenteerden drie bingopotjes. Met 350 aanmeldingen betekent dit dat er net iets minder dan 130 kinderen per ronde mee doen. "Dat kan nog wel chaotisch worden", lacht Kuipers. "Maar dat zijn wij gewend. Dat is fantastisch en daar gaan wij gewoon van genieten!"

Elisa Kuipers vertelt meer over de bingo.

Prijzen

Wie bingo heeft, heeft prijs. "De kinderen krijgen sowieso allemaal een bon voor het zwembad", vertelt Kuipers. De kinderen die bingo hebben maken kans op bordspellen en een legosetje. "Als hoofdprijs geven wij een grote knikkerbaan weg", vertelt Kuipers. Maar de oude regel geldt ook: een foute bingo betekent een liedje zingen.