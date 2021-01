Éindelijk steun voor startende ondernemingen, 'We blijven echt overeind, we weten alleen nog niet hoe'

Eigenaren Nicolette en Peter Schaap (foto: Omroep Zeeland)

"Je gevoelens slingeren alle kanten op. Verdrietig, gefrustreerd, boos, verdrietig, agressief. Het wordt steeds moeilijker om jezelf op te laden." Peter Schaap omschrijft de rollercoaster aan emoties waar hij en zijn vrouw al tien maanden inzitten. Februari 2020 opende het stel restaurant De Beren in Goes. Een kleine maand waren ze open, toen kwam de eerste lockdown.

Voor je personeel verberg je je tranen" Peter Schaap

"In totaal zijn we nu al zeven maanden niet open", vertelt Schaap. De kosten die dat met zich meebrengt, zoals het salaris van zijn 35-koppige team, betaalt Schaap uit eigen zak. Omdat hij geen omzetcijfers uit 2019 kon laten zien, kwam hij als 'starter' tot nu toe niet in aanmerking voor steunregelingen. De enige inkomsten zijn die van de afhaal, goed voor 15 tot 20 procent van de oorspronkelijke omzet, en dat dekt de kosten bij lange na niet.

Vanmiddag maakte het kabinet bekend dat ook recent gestarte ondernemers kunnen profiteren van de nieuwe steunmaatregelen. Vanaf april gaat voor hen het loket open. "Veel te laat", zegt Schaap. "Als het niet al te laat is." Hij zou het liefst zien dat het loket eerder opengaat. "Waarom kan dat pas in april? Dan zijn we ruim een jaar verder zonder dat we iets hebben gekregen."

Schaap zelf gaat het redden, daar is hij van overtuigd. "We zijn nu al zo lang aan het knokken. We blijven echt overeind, we weten alleen nog niet hoe. Misschien dat we hier en daar nog aan moeten kloppen, maar dat straks de deuren weer open mogen van de horecabedrijven... Dat gaan wij zeker meemaken."