'Beetje bullshit zo'n avondklok, maar ik ga mij er wel aan houden'

Achtergelaten mondkapje in een verlaten straat (foto: ANP)

Bij het voetbalveld in Oost-Souburg is de training net afgelopen. Voetballers druppelen van het veld af, naar hun auto's. "Ik vind het wel een beetje bullshit", omschrijft een van hen zijn gevoel over de avondklok. "Maar ja, we kunnen er niets aan doen. We kunnen wel allemaal de straten op en van alles in de fik steken, maar uiteindelijk gaat het niks veranderen, het is zo als het is", zegt hij berustend.

De training wordt na zaterdag vervroegd, zodat er wel gevoetbald kan worden. "In groepen, op anderhalve meter." Ondanks zijn weerstand tegen de avondklok, gaat hij zich er wel aan houden. "Ik moet wel hé," lacht hij, "ik wil geen boete krijgen." Iets serieuzer gaat hij verder: "Nee, ik ga me er aan houden. Dat is normaal."

'Ik vind het onnodig'

"Ik ga waarschijnlijk toch wel naar buiten. Gewoon plekjes opzoeken waar niet zoveel mensen komen." Een meisje leunt tegen een fietsenrek voor de supermarkt in Oost-Souburg. Ze is net klaar met vakkenvullen en is met een groepje vrienden blijven hangen. De avondklok noemt ze 'onnodig'. "Als iedereen zich nou aan de bestaande maatregelen zou houden... Als ik aan het werk ben, komen mensen echt vijf centimeter naast je hoofd dingen pakken."

Je zit al de hele dag thuis. Je ziet al niemand. Om dan 's avonds niet even met je vrienden buiten te zijn, dat is wel jammer." Jongere op straat

Een van haar vrienden denkt anders over de avondklok. "Ik snap wel dat dit nodig is", zegt hij, terwijl zijn hond hem vooruit probeert te trekken. "De besmettingen gaan niet echt omlaag. Des te sneller dat gebeurt, des te sneller we dit af kunnen sluiten."

Wie kom je na 21.00 uur nog tegen op straat? Onze verslaggever maakte een rondje door Oost-Souburg:

Deze mensen zijn nog op straat na 21.00 uur

Dat zijn leeftijdsgenoten moeite hebben met de avondklok snapt hij wel. "Je hebt geen fysieke lessen meer op school. Je zit al de hele dag thuis. Je ziet al niemand. Om dan 's avonds niet even met je vrienden buiten te zijn, dat is wel jammer." Hij gaat zich wel aan de avondklok houden. Hij kijkt naar zijn hondloze vrienden. "Dan moeten we de hond samen maar voor 21.00 uur uitlaten."