Goedemorgen! Avondklok, handgranaat afgeleverd en troostlego

Goedemorgen! Het is vrijdag 22 januari (foto: Ria Brasser / Omroep Zeeland)

Om negen uur maakt de politie de jaarcijfers van 2020 bekend en wordt duidelijk wat voor invloed corona heeft gehad op de criminaliteit in Zeeland. We weten al, op basis van het CBS, dat er iets minder inbraken zijn gepleegd vorig jaar. Dus het massale thuisblijven heeft nauwelijks invloed gehad op het aantal inbraken. Zodra de cijfers bekend zijn, lees je er alles over op onze site.

Om tien uur overhandigt de actiegroep Ons Nollebos een alternatief plan voor het Nollenbos aan de burgemeester van Vlissingen. In verband met de coronamaatregelen zal dit buiten bij de ingang van het stadhuis plaatsvinden. Het burgerinitiatief is bedoeld als alternatief voor de plannen van het college. De actiegroep is fel tegen de plannen van de gemeente om onder meer een hotel in het gebied toe te staan.

Stationsklok (foto: ANP Foto)

En dan nu naar het onderwerp wat alle gesprekken, talkshows en debatten beheerst; de avondklok. Nu de Tweede Kamer ermee heeft ingestemd is het vanaf morgen verboden om je tussen 22.00 uur en 04.30 uur 's morgens zonder geldige reden buiten op straat te begeven. Onze verslaggever maakte een rondje om te kijken hoeveel mensen na 21.00 uur nog op straat waren en wat ze daar deden. En het viel op dat er nog aardig wat mensen op de been waren, ondanks het hondenweer van gisteravond.

Archieffoto van een gevonden granaat (foto: Facebook: De Sprong)

Een vrouw in de gemeente Sluis wilde gisteren van een handgranaat af en wilde hem zelf naar het politiebureau brengen, maar dat vonden agenten een minder goed idee. Zeker toen ze hoorden dat de vrouw om de hoek ze bij het benzinestation op stond te wachten. Vanwege het ontploffingsgevaar werd de vrouw door de toegesnelde agenten tot buiten de bebouwde kom geleid.

(foto: Omroep Zeeland)

Wie is er niet groot geworden met Lego? Met de Deense plastic speelgoedbouwstenen is door vrijwel ieder kind gespeeld of kent het op zijn minst. Het dient allerlei doelen, maar volgens Aloys Sponslee uit Sas van Gent kan Lego ook troosten. Het hielp hem in het verleden al meerdere keren en ook na het overlijden van zijn vrouw, einde vorig jaar, vond hij steun bij de blokjes van Lego.

Opstuivend zand in de duinen bij Dishoek (foto: Ria Brasser)

Het weer

Het is vanmorgen vrij zonnig en droog bij een temperatuur van rond de 4 graden. Vanmiddag en vanavond komt er vooral wat hoge bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind is vandaag matig tot vrij krachtig en waait uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur is 6 á 7 graden.