Minder inbraken en diefstallen, fors meer jeugdoverlast en verwarde personen in 2020

Wat meteen opvalt in de cijfers is de bijna verdubbeling (plus 91 procent) van overlast veroorzaakt door jeugd. Daar werd 2514 keer melding van gedaan. Wat de oorzaak is van de stijging, is lastig te achterhalen. Het kan zijn dat er meer overlast was, omdat jongeren geen andere afleidingen meer hadden door de coronacrisis, "maar het kan ook zijn dat mensen meer overlast ervaren omdat ze nu hele dagen thuiszitten en dus meer melden", legt een woordvoerder uit.

Meer verwarde mensen, minder inbraken

Ook had de politie meer meldingen van verwarde personen. In vergelijking met 2019 nam het aantal meldingen met 20 procent toe tot 3027. De percentueel grootste daling werd gehaald op het gebied van autodiefstallen. In vergelijking met 2019 werden er vorig jaar 34 auto's gestolen, een daling van 17 procent. Tegelijkertijd is de diefstal van spullen uit auto's een van de grootste stijgers in de politiestatistieken. Bij de Zeeuwse politie werden vorig jaar 430 auto-inbraken gemeld, een stijging van 60 procent.

Het aantal woninginbraken daalde licht met 2 procent. Ruim een kwart daarvan werd door de politie opgelost. Dat is meer dan in 2019, toen lukte dat bij slechts 15 procent. Bij straatroven ligt het oplossingspercentage op 58 procent (2019: 44 procent) en bij overvallen heeft de stijgende lijn zich niet doorgezet. Werd in 2019 77 procent van de overvallen opgelost, vorig jaar was dat 62 procent.