PvdA-raadslid ontstemd over fysieke vergadering: 'Onverkoopbaar in een tijd waar thuisblijven de norm is' (foto: ANP/Omroep Zeeland)

Gisteravond stond er al een besloten vergadering gepland die niet digitaal mag plaatsvinden. Raadsleden moesten al bij elkaar komen, waardoor het voor vier partijen (VVD, CDA, SGP/CU en GroenLinks) een logische keuze was om ook de gemeenteraadsvergadering gewoon plaats te laten vinden. De vier andere fracties (PvdA, Nieuw Goes, D66 en PvG) wilden liever digitaal, waardoor burgemeester Margo Mulder de keuze moest maken tussen fysiek of digitaal.

Omdat er een nieuw raadslid moest worden beëdigd en er een inspreker was, koos ze voor een fysieke gemeenteraadsvergadering met maar 13 van de 25 raadsleden. Elke fractie mocht één lid afvaardigen, plus één of meer leden voor grotere partijen.

De gemeenteraad van Goes bijeen vóór corona. (foto: Omroep Zeeland)

Wiert Omta is het niet eens met beslissing, omdat hij en andere raadsleden, daardoor niet aanwezig kon zijn. "Als je net een bepaald onderwerp in je portefeuille hebt, dan loopt zo'n vergadering toch anders", vertelt hij in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. "Kijk, ik begrijp dat de besloten vergadering fysiek gedaan moest worden, want zo zijn de regels. Maar een keuze in deze tijd blijf ik onbegrijpelijk vinden."

Volgens de burgemeester is de keuze van gisteren eenmalig en is er geen extra gevaar geweest voor besmettingen. "We waren toch al bij elkaar, maar volgende keer vergaderen we weer digitaal, zoals we al maanden doen."